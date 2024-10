Soud osvobodil soudkyni viněnou z podplácení kvůli testu na covid

Obvodní soud pro Prahu 9 dnes osvobodil plzeňskou soudkyni Evu Sofii Vodičkovou, která podle obžaloby v době koronavirové pandemie poslala jinou ženu, aby za ni podstoupila PCR test. Informoval o tom server Info.cz. Ženu soudy původně potrestaly peněžitým trestem, pravomocné rozhodnutí však v srpnu zrušil Nejvyšší soud, podle kterého šlo nanejvýš o přestupek. Kvůli pravomocnému odsuzujícímu rozhodnutí žena v justici skončila. Aktuální rozhodnutí zatím pravomocné není, státní zástupce podle webu zváží, zda se odvolá.

Vodičková, která vedla od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Plzni, chtěla podle obžaloby získat počátkem roku 2022 potvrzení o prodělání covidu. Zajistilo by jí to cestovatelské, sociální a jiné výhody, aniž by se proti nemoci musela nechat očkovat. Přijala údajně nabídku spoluobžalované Lucie Enzmannové, že covidový test za úplatu podstoupí plzeňská taxikářka Monika Ulrichová, která v té době nemoc prodělala.

U své praktické lékařky si pak podle obžaloby Vodičková nechala vystavit žádanku na provedení PCR testu a předala Ulrichové přes Enzmannovou svou kartičku pojištěnce. Ulrichová pak v době, kdy správně měla být v izolaci, podstoupila v Plzni test jménem Vodičkové. Test jí ale vyšel negativně, takže k předání slíbených 3000 korun nakonec nedošlo. Vodičková u soudů uváděla, že certifikát o prodělání covidu nepotřebovala, protože ji pandemie v cestování neomezovala.

Vodičková vinu popírala. Soudy jí původně za podplácení uložily peněžitý trest 200.000 korun. Skončila také jako soudkyně, zákon totiž stanovuje, že po pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin funkce soudce zaniká.

Obvodní soud nyní konstatoval, že se skutek sice stal, ale není trestným činem. Podle serveru Info.cz podle soudu nešlo ani o kárné provinění, protože uplynuly lhůty pro podání kárného návrhu. Soud dnes rovněž osvobodil Ulrichovou, která u Nejvyššího soudu rovněž uspěla s dovoláním.