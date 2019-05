Soud postoupil spor Kalouska a Babiše imunitnímu výboru

Soud postoupil spor předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska a premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně výroků ve Sněmovně mandátovému a imunitnímu výboru. Výbor by se měl záležitostí zabývat na středeční schůzi. Kalousek žaloval Babiše za výroky před loňským hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD o tom, že "rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky".

Výbor podle předsedy Stanislava Grospiče (KSČM) přinejmenším vezme na vědomí, že soud mu záležitost k projednání v disciplinárním řízení postoupil. Bude záležet na Kalouskovi a Babišovi, co bude následovat dál. "Je to podmíněno tím, zda to chtějí, nebo nechtějí projednávat před mandátovým a imunitním výborem. Právo mají oba, záleží na nich," řekl Grospič.

Kalousek je přesvědčen o tom, že soud nemůže výboru nařídit, aby věc projednal, a sám se na výbor neobrátí. "Znovu před výborem zopakuji, že si nepřeji projednání této věci na mandátovém a imunitním výboru, a budu se dál dovolávat svého práva na nestranný proces," řekl. Jak podotkl, nechce záležitost politizovat, když je navíc ze složení výboru podle něho zřejmé, že by se nejednalo o nestranné, ale o politické rozhodování.

Soudy se sporem odmítly zabývat. Odvolací středočeský krajský soud potvrdil začátkem dubna lednový verdikt okresního soudu, že věc spadá pod výbor. Kalousek uvedl, že jeho právník připravuje mimořádný opravný prostředek.

Kalousek nejprve žádal po Babišovi omluvu, předseda hnutí ANO to ale opakovaně odmítl. Na soud se předseda klubu TOP 09 obrátil, jak řekl, právě proto, že nechtěl, aby se sporem zabýval výbor. Dříve to vysvětloval tak, že nechce věc politizovat.

Babiš se v červenci 2018 na plénu Sněmovny ve vyhrocené debatě do Kalouska ostře pustil a tykal mu. Reagoval na poslancova slova o tom, že premiér při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Premiér označil předsedu poslanců TOP 09 také za "ožralu" a "zloděje zlodějského".

"Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil tehdy předseda vlády. Padla i slova o rozkrádání ministerstva obrany a zabití vojáků kvůli novým armádním padákům. Kalousek býval na obraně náměstkem ministra.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor mimo jiné vede disciplinární řízení proti poslancům. Jeho jednání jsou, na rozdíl od jednání soudů, vždy neveřejná. Z 19 členů výboru jich osm reprezentuje hnutí ANO. TOP 09 má ve výboru jediného zástupce, a to právě Kalouska.