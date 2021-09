Soud potvrdil sedmnáctiletý trest v případu těla nalezeného v čistírně vod

Odvolací soud potvrdil ve středu sedmnáctiletý trest vězení čtyřiadvacetiletému Janu Bémovi, který kvůli penězům zavraždil v listopadu 2019 svého známého. Osmadvacetiletého Slováka nejprve škrtil tkaničkou a pak ho v bezvědomí hodil do kanálu. Tělo se později našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Odvolací senát v čele s předsedou Robertem Fremrem zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce.

"Skutkový děj, tak jak jej dovodil prvoinstanční soud, je přesvědčivý a logický," prohlásil Fremr. Soud podle něj neuvěřil tomu, co tvrdil Bém. Mladík u hlavního líčení uváděl, že svého slovenského známého pouze v hádce strčil a odešel. Použil však jen mírné násilí, které nemohlo způsobit smrt. V jedné verzi dokonce tvrdil, že nepoužil žádné násilí.

Sedmnáctiletý trest je podle předsedy senátu přiměřený. Soud ho vyměřil těsně pod polovinou trestní sazby pro vraždu spáchanou s rozmyslem a kvůli finančnímu prospěchu. "Ten loupežný motiv byl patrný od první minuty," podotkl Fremr.

Bém a jeho známý předloni 8. listopadu popíjeli v baru v Hostivaři. Z podniku se opilí vydali do rychlého občerstvení. Po cestě však mladý muž Slováka napadl a chtěl ho zabít. Škrtil ho tkaničkou a když upadl do bezvědomí, vzal mu telefon a peněženku s platební kartou. Protože si myslel, že je mrtvý, odtáhl ho ke kanálu. Otevřel víko a muže do něj hodil.

Po činu se mladík několikrát pokusil zaplatit platební kartou zabitého známého a vybrat z jeho účtu peníze. Z bytu zavražděného muže odnesl laptopy, oblečení, boty a další věci. Za vraždu, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, krádež a porušování domovní svobody hrozilo Bémovi až dvacetileté vězení, případně výjimečný trest. Státní zástupce ale u hlavního líčení navrhoval trest v dolní polovině sazby. Přihlédl k věku, dosavadní bezúhonnosti a znalci velice kladně hodnocené možnosti resocializace.

Bém se k tomu, že sebral platební kartu a pokoušel se na Slovákův pas vybrat peníze, přiznal. Připustil také, že vykradl jeho byt. Zcela však odmítl, že by chtěl muže kvůli penězům zavraždit. Mladík uvedl, že Slováka strčil v hádce do hrudníku, ale hned šel pryč. Když ho chtěl později zkontrolovat, již ho nenašel. Sebral proto bundu s jeho doklady, telefonem, kartou a klíči a odešel.

Muž se ale nejprve policii přiznal a vraždu popsal. U hlavního líčení ale tvrdil, že mu policisté slíbili v případě přiznání velmi nízký trest za ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky.