Soud projednává případ muže obžalovaného z terorismu kvůli boji na Ukrajině

Soud se v pondělí začal zabývat případem Martina Sukupa, který je obžalován z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle státního zástupce se devětačtyřicetiletý muž, který je stíhán jako uprchlý, aktivně zapojil do bojů na Ukrajině v řadách proruských separatistů. Hlavní líčení je zatím naplánováno do úterý.

Sukupovi by běžně hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože muž podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. České právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. Pokud by byl Sukup v budoucnu dopaden a předán do Česka, může požádat o nové projednání případu.

Sukup podle obžaloby v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám a zúčastnil se bojů o města Kramatorsk a Gorlivka.

Jako velitel tankové roty se také podle státního zástupce Marka Bodláka v srpnu 2014 účastnil také tzv. srpnové ofenzivy, při které došlo k ovládnutí města Ilovajsk a jeho okolí příslušníky separatistických jednotek, přičemž v bojích zahynula až tisícovka ukrajinských vojáků. Na různých pozicích ve vojenských strukturách tzv. Doněcké lidové republiky působil podle žalobce minimálně do května 2018.

Sukupova obhájkyně Klára Tvrdá v pondělí za svého klienta odmítla vinu. "Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný," uvedla advokátka.

U pražského městského soudu v pondělí vypovídala Sukupova bývalá manželka. Uvedla, že Sukup byl dříve vojákem, z armády byl propuštěn v roce 1997. Následně začal podnikat v oblasti ostrahy objektů. S mužem se rozvedla v roce 2012.

Mužova dcera soudu řekla, že jí otec o svém záměru odjet do zahraničí neřekl. O tom, že je na Ukrajině, se dozvěděla ze článku na internetu. S otcem si prý psala, ke svému působení jí však nic konkrétního neřekl. "Prý bojoval za práva dětí a žen a podobné bludy," uvedla žena.

Jako svědka v pondělí soud předvolal i Lukáše Nováčka, kterého plzeňský krajský soud v září nepravomocně odsoudil za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině ke 20 letům ve vězení. Muž je obžalován z toho, že se na východě Ukrajiny zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Právě kvůli neskončenému trestnímu řízení v pondělí muž odmítl vypovídat. Proti rozsudku se muž odvolal, případem se tak bude ještě zabývat Vrchní soud v Praze.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny. Před konfliktem, který vypukl na jaře 2014, žilo v obou oblastech 6,6 milionu lidí. Proruští separatisté tam vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ozbrojený konflikt si od té doby vyžádal tisíce mrtvých. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.