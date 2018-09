Soud s pašeračkou z Česka se v Pákistánu protahuje

Soud s mladou Češkou, která byla letos v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, se protahuje. Během uplynulých měsíců vypovídalo několik celníků a dalších svědků, několikrát ale muselo být soudní stání odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Navíc původně přidělený soudce byl nyní přemístěn do jiného města a případ bude mít na starosti jiný soudce, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

"Nový soudce se v úterý nedostavil, byla tak pouze zapsána docházka. Soud byl znovu odročen na sobotu 29. září," uvedla mluvčí. Češka je na tom podle informací honorárního konzula České republiky v Láhauru, který se jednání zúčastnil, po zdravotní stránce relativně dobře. Jen v srpnu si stěžovala na velká vedra a s nimi spojené kožní problémy. Prostřednictvím českých diplomatů v Pákistánu si pravidelně vyměňuje dopisy s rodinou v Česku.

Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu z České republiky 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

Praha zatím nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů, české ministerstvo spravedlnosti ale o ni usiluje.

V červnu česká policie navrhla obžalovat jedenadvacetiletého muže z Bulharska, který podle kriminalistů v SMS zprávě a e-mailu vyhrožoval Pákistánu teroristickým činem, pokud nebude zadržená Tereza H. do 48 hodin propuštěna z pákistánského vězení.