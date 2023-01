Soud se vrátil ke kauze údajných daňových úniků podnikatele Shenara

Pražský městský soud se v úterý vrátil k případu někdejšího předsedy představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara, který čelí obžalobě z toho, že neodvedl daně při prodeji tří projektových společností energetické firmě ČEZ. Soud ho již dvakrát nepravomocně osvobodil, odvolací senát však tato rozhodnutí zrušil. Shenar vinu od počátku odmítá, tvrdí, že zákon neporušil.

Trestní senát v úterý doplnil dokazování v případu několika listinnými důkazy od obžaloby i obhajoby. Poté jednání odročil, aby mohl některé z listin ověřit. Při dalším jednání, které soudce Tome Frankič nařídil na březen, chce dokazování ukončit a možná i rozhodnout.

Obžaloba tvrdí, že Shenar koupil akcie firem v roce 2009, podnikatel však už dříve uvedl, že společnosti nakoupil v roce 2007. Udělal to podle svých slov právě proto, aby při jejich prodeji daně platit nemusel. Do konce roku 2007 totiž platil mírnější zákon, který dovoloval osvobodit akcie od daní, pokud mezi dobou jejich nabytí a prodejem uplynulo alespoň šest měsíců. Od počátku následujícího roku se pravidla zpřísnila a bez odvedení daní lze prodat podíly až po pěti letech.

Shenar podle obžaloby koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko - Kuřivody. Koncem téhož roku je podle spisu za 515 milionů korun prodal firmě ČEZ, která je zaplatila v několika splátkách v následujících dvou letech.

Shenar ale nezaplatil daň z příjmu, podle žalobkyně tak způsobil škodu přes 76 milionů korun. Státní zástupkyně v předchozích hlavních líčeních žádala, aby soud Shenara poslal do vězení a uložil mu i peněžitý trest.

Shenar už v úvodu prvního kola hlavního líčení řekl, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval. Upozornil na to, že v Česku podniká víc než 20 let a nikdy neměl s placením daní problémy. Podle něj by také bylo nemyslitelné podvádět na daních při obchodování s polostátní firmou ČEZ. Dodal, že po rozsáhlém prověřování solárních projektů chtěli podle něj policisté a státní zastupitelství stíhat kohokoli.

Policisté se dlouhou dobu zabývali také okolnostmi, za jakých Amun.Re prodal firmě ČEZ obří solární parky u Ralska a Mimoně. Energetická společnost za ně zaplatila pět miliard korun, což bylo podle kritiků o miliardu dráž, než byla běžná výkupní cena.