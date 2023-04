Soud se vyjádřil k čapímu hnízdu, Babiš neměl využít svého syna

Andrej Babiš mladší, syn bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, nepodepsal ani jeden z dokumentů o převodu akcií ke společnosti Farma Čapí hnízdo. Obžalovaný Babiš ale neměl důvod z něj dělat takzvaného bílého koně, uvedl v rozsudku v kauze Čapí hnízdo soudce Jan Šott. Důvodem pro převod akcií podle něj mohla být snaha o spravedlivé rozdělení majetku mezi členy rodiny.

Obžaloba tvrdí, že Babiš starší zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace. Soud Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v lednu nepravomocně zprostil viny.

Babiš mladší při výslechu řekl, že na něj otec převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal z něj bílého koně. Soudce Šott dospěl na základě důkazů k závěru, že Babiš mladší skutečně ani jednu z listin nepodepsal. Jeho otec navíc musel vědět, že v době, kdy byly smlouvy podepsány, byl Babiš mladší v USA a musel je tedy podepsat někdo jiný. Podle Šotta je ale neuvěřitelná teorie, že by Babiš chtěl ze syna udělat bílého koně. Pokud by chtěl, syna by totiž k převodu podle soudu vůbec nepotřeboval, akcie mohl rozdělit jinak.

"Jako logičtější, rozumněji vysvětlitelný, důvod se jeví, že se skutečně mohlo jednat o snahu rozdělit vlastnictví rodinného podniku spravedlivě mezi členy rodiny, včetně syna, který oproti ostatním o podnikání neměl zájem, přičemž s ohledem na pobyt syna v USA byly listiny podepsány někým jiným," vysvětlil soudce. Doplnil, že taková manipulace by na oprávněnost žádosti o dotaci fakticky vliv neměla.

Podle soudce je ale podivné, že Babiš mladší nepodepsal další smlouvu o převodu akcií z února 2008, kdy už byl v České republice. Šott konstatuje, že Babiš starší v této otázce ponechal "naprostou důkazní tmu", kterou lze naplnit jen spekulacemi. "Ty však jednoznačně nemohou být podkladem pro závěr o vině obžalovaného," uvedl Šott.

Babiš věrohodnost svého syna zpochybnil, když argumentoval jeho psychickým onemocněním. Podle Šotta byla výpověď Babiše mladšího logická, konzistentní a přesvědčivá. Soudce v rozhodnutí upozornil, že to byl Babiš starší, kdo se rozhodl napadat výpověď svého syna zdůrazňováním jeho nemoci. Přitom sám podle Šotta nenabídl žádný relevantní náznak vysvětlení, kdo dané dokumenty podepsal, kdo akcie převzal a disponoval s nimi. Podle soudce je nepředstavitelné, že by Babiš vysvětlení alespoň z podstatné části neznal.

"To je jistě jeho právem, byť v konečném součtu tím své obhajobě nijak nepomohl a zřejmě zbytečně zanechal podezření tam, kde věci mohl vysvětlit. Morální aspekty této obhajoby obžalovaného, v kontextu jím deklarovaného rozhořčení, jak další osoby zacházejí a zacházely s jeho synem, již musí soud - s vědomím nepochybně extrémní zátěže, kterou toto mnohaleté trestní stíhání pro oba obžalované a jejich život představovalo a představuje - ponechat svědomí obžalovaného," uzavřel Šott.