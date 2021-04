Soud uložil muži 18 let vězení za vraždu a okradení přítelkyně

Soud uložil Tomáši Nálevkovi 18 let vězení za vraždu přítelkyně. Muž ženu ubodal v pražském bytě, poté ji okradl o věci za více než půl milionu korun a odjel na Slovensko, kde ho později dopadla policie. Verdikt není pravomocný. Soud označil za motiv vraždy to, že se partnerka chtěla s Nálevkou rozejít, čímž by muž přišel o bydlení i finanční výpomoc.

Vražda se stala loni 3. března v pronajatém bytě v Letňanech. Nálevka zasadil své přítelkyni nožem 21 ran do hlavy, hrudníku, zad i končetin. Jedenatřicetiletá farmaceutka a vojačka z povolání vykrvácela. Muž jí poté vybral úspory z účtu, sebral její elektroniku i šperky a jejím autem odjel nejprve do Ostravy a poté do Spišské Staré Vsi. Tam ho 14. března zadržela zásahová jednotka.

Pětatřicetiletý Nálevka je nezaměstnaný. "Rozchodem by se dostal do problémů jak finančních, tak existenčních. Neměl zajištěné žádné bydlení. Byl zatížený celou řadou exekucí," konstatovala předsedkyně soudního senátu Iveta Havlíková.

Muž tvrdí, že si na útok nevzpomíná. Snažil se přesvědčit soudní senát také o tom, že vztah chtěl ukončit on, nikoliv jeho přítelkyně. Soud mu to neuvěřil, stejně jako tvrzení, že byl při činu silně opilý. Po vraždě si totiž počínal racionálně - setřel podlahu, osprchoval se a šel s platební kartou zavražděné zjistit, kolik má na účtu peněz.

Za vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem hrozilo muži 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Nálevka svůj čin v závěrečné řeči označil za "selhání v mezilidské rovině". "Nemohu připustit, že bych si byl byť jen částečně vědom toho, co činím," řekl soudu. Zároveň prosil o mírné potrestání a druhou šanci.

"Mohu-li dostat trest výchovný, například osm let ve věznici s ostrahou, nebudu se odvolávat, zaplatím odškodnění, výlohy soudu a vazby," prohlásil s tím, že "v tuto chvíli mu jde o život". Dodal, že po propuštění navštíví hrob své přítelkyně a poté se co nejdříve vydá na duchovní pouť do španělského města Santiago de Compostela.