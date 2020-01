Soud v Plzni pustil Tomáše Řepku z vězení

Krajský soud v Plzni v pondělí v neveřejném řízení rozhodl o propuštění fotbalisty Tomáše Řepky z vězení. Uložil mu zkušební dobu na tři roky a dohled probačního úředníka. Soud bývalému fotbalovému reprezentantovi také uložil povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu ve výši 430 tisíc korun. Řekla mluvčí soudu Lucie Jíchová.

"Současně bude zaslán do věznice příkaz k propuštění," uvedla. Věznice v takových případech musí vězně propustit. Řepka by se tak měl dostat na svobodu ještě v pondělí.

"Pokud se týká odůvodnění rozhodnutí, v dané chvíli mohu uvést jen to, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí," dodala k pondělnímu verdiktu krajského soudu Jíchová.

Šestačtyřicetiletého Řepku loni poslaly soudy na dva a půl roku do vězení za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. Od třiceti měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací.

Loni na podzim Řepka žádal o podmínečné propuštění. Okresní soud jej ale 11. listopadu z vězení nepustil, neboť vězeň podle tehdejšího verdiktu nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil. Žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. Podle zákona vězeň může požádat o podmínečné propuštění až po vykonání třetiny trestu. Řepka nastoupil do vězení 27. května v Praze, v červnu ho vězeňská služba převezla do věznice v Plzni. Třetinu trestu si odpykal až 15. prosince, žádost ale podal dřív. Podpořila ho ale i věznice, kde si do doby konání prvního soudu vysloužil za chování jednu kázeňskou odměnu. Bývalý fotbalový reprezentant pracuje na nestřeženém pracovišti mimo věznici v pekárně.