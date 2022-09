Soud v Plzni soudí ženu, že nevzala dceru do nemocnice na nutnou operaci oka

Z těžkého ublížení na zdraví se v pondělí začala u Krajského soudu v Plzni zpovídat osmadvacetiletá žena z jižního Plzeňska. Obžaloba ji viní z toho, že loni opakovaně neuposlechla pokynů lékařů a nedopravila tehdy čtyřletou dceru do nemocnice k urgentní operaci oka.

Operace byla nutná kvůli úrazu - dítě se údajně píchlo do oka pastelkou. Do nemocnice se dostalo ale až po zásahu policie několik měsíců po úrazu. Na záchranu jejího pravého oka už bylo pozdě a dítě na něj už nikdy neuvidí, tvrdí obžaloba.

Za žalovaný skutek hrozí ženě až 12 let vězení. Státní zástupce navrhuje trest v rozmezí 5,5 až šesti let ve věznici s ostrahou. Žena vinu necítí. Dceři by prý neublížila, protože obě své děti miluje. U soudu ale nedokázala vysvětlit, proč neposlechla důrazných pokynů lékařů a do nemocnice dítě neodvezla. "Vím, že to není dobré, že bude do konce života takhle slepá," řekla. Dítě prý neodvezla do nemocnice proto, že byla po dvou interrupcích a po prodělání covidu zmatená a moc jí to nemyslelo. "Nemám takové myšlení, hned mi to nedojde," řekla. Že se ale stav dítěte nebude sám od sebe zlepšovat si prý uvědomovala. Poté vypověděla, že nedokázala sehnat nikoho, kdo by ji s dcerou do nemocnice odvezl.

Podle obžaloby matka loni 10. května přišla s dítětem na oční ambulanci v Dobřanech na Plzeňsku. Lékařka zjistila, že dítě má po píchnutí do oka perforační poranění a zasaženou rohovku. Matku upozornila, že dítě musí hned na specializovanou oční kliniku plzeňské fakultní nemocnice a že je nutné poraněné oko urgentně operovat, aby o něj dítě nepřišlo. Lékařka také vystavila poukaz na převoz sanitkou do nemocnice, uvedla státní zástupkyně.

Matka ale dítě na operaci neodvezla, ani ošetření dceřina poraněného oka nijak nezajistila. O tři měsíce později, 11. srpna žena podle obžaloby přijela s dcerou na ošetření do Klatovské nemocnice. Aby zakryla zanedbání péče, ošetřujícím lékařům tvrdila, že oko si dítě poranilo předchozí den, tvrdí státní zástupkyně. I v Klatovech lékaři matku poučili o vážnosti zranění a o nutnosti zákroku, žena ale ani tentokrát dítě do fakultní nemocnice nedopravila. Ošetření se děvčátku dostalo až 13. srpna, když se do věci vložila policie. Lékaři ale zjistili, že poškození pravého oka je už nevratné a operace dívce vrátit zrak nepomůže. "V důsledku nezajištění specializované péče při neléčeném perforačním poranění oka došlo k poúrazovému šedému zákalu, odchlípení sítnice a úplné slepotě," řekla žalobkyně. Kdyby se ale dítě dostalo do nemocnice včas a podstoupilo by okamžité operaci, bylo by možné zrak i ostrost vidění zachránit, uvedli v přípravném řízení znalci.

Soud jednání odročil na 19. a 20. října. Vyslechne mimo jiné lékaře a znalce.