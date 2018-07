Soud ve Štrasburku zamítl stížnost rodiny Čecha zabitého v Londýně

Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost na Británii, kterou k němu podala rodina Čecha zabitého v roce 2016 v Londýně. Štrasburský tribunál ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že britské úřady podle něj nepostupovaly v rozporu s evropskou úmluvou o lidských právech. Verdikt je konečný.

Soud se kauzou zabýval na základě žádosti sestry zabitého Zdeňka Makara, které šlo o zpochybnění rozsudku britské justice. Ta v souvislosti se smrtí bratra Makarové zprostila britského občana Raymonda Sculleyho obžaloby. Proti rozsudku protestovala rodina i česká vláda. Pachatel se u soudu hájil tím, že jednal v sebeobraně. Britská porota ho loni v dubnu zprostila obžaloby z vraždy i z neúmyslného zabití.

Evropský soud pro lidská práva řeší jen případy možného porušení úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nemůže ale přezkoumávat, rušit ani měnit rozhodnutí vnitrostátních soudů.

Makarova sestra si podle webových stránek ESLP stěžovala například na údajné nedostatky v soudním systému Anglie a Walesu. Poukazovala například na to, že člověk, který záměrně neposkytne první pomoc osobě ohrožené na životě, není za své jednání trestně odpovědný, a na nemožnost se proti verdiktu odvolat. Porotci by také podle stížnosti nemohli dojít k takovému rozhodnutí, pokud by se řádně řídili zákonem o sebeobraně.

Soud uvedl, že jeho úlohou bylo "zhodnotit, zda stát splnil své závazky týkající se efektivního vyšetření kauzy a spravedlivého procesu". Konstatoval, že v obou případech je spokojen. Podle něj byly během procesu poskytnuty dostatečné záruky, že verdikt poroty nebude svévolný.

Jednatřicetiletý Makar, který podle sestry žil v Británii více než deset let, se podle vyšetřovatelů krátce před smrtí nepohodl poblíž svého londýnského bydliště se skupinou mladíků na kolech. Situaci se snažil uklidnit, tehdy devětadvacetiletý Sculley na něj ale podle záběrů bezpečnostní kamery zaútočil řetězem na kolo s bezpečnostním zámkem a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení.