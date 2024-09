Soud ve Zlíně projedná odvolání v případu tragického výbuchu domu v Koryčanech

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes projedná odvolání v případu tragického výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. Při explozi v září 2021 zahynuli dva hasiči. Loni uznal kroměřížský okresní soud ze způsobení výbuchu vinným Hynka Šípka, který v domě navrtal plynové potrubí. Uložil mu trest odnětí svobody na dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu 30 měsíců. Proti rozsudku se však odvolal jak obžalovaný, tak i žalobce.

"Státní zástupce podal odvolání v neprospěch obžalovaného do výroku o vině a také do výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Obžalovaný s uloženým trestem souhlasil. Odvolal se do viny, a to konkrétně proti části právní věty, v níž je mu přičítáno způsobení těžké újmy na zdraví, značné škody a smrti a na to navazující právní kvalifikace," řekla dříve ČTK mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Muži hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení.

Majitelkou domu byla Šípkova žena, manželé jej opravovali. Nyní dvaatřicetiletý muž přiznal, že před neštěstím omylem navrtal plynové potrubí. Činu u soudu litoval, uvedl, že se snažil explozi zabránit. Masivní výbuch si 15. září 2021 vyžádal životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů. Další dva dobrovolní hasiči utrpěli zranění, zranil se také Šípek.