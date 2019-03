Soud zamítl Dukovu žalobu na brněnská divadla. "Šlo o alegorii"

Městský soud v Brně zamítl žalobu kardinála Dominika Duky podanou kvůli kontroverzním divadelním hrám na brněnské Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Podle soudce Ondřeje Sekvarda o zásah do práv nešlo. Rozsudek není pravomocný, žalobci se chtějí odvolat. Němec řekl, že žalobci očekávají, že spor skončí až u Evropského soudu pro lidská práva.

"Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen, řekněme, pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry," řekl soudce. Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany.

"Nepochybně si autoři byli vědomi toho, že zobrazit tam žijící osobu by mohl být problém," uvedl soudce. Doplnil, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. "Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika," uvedl mimo jiné soudce Sekvard.

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser rozhodnutí soudu přivítal. "Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum. Hrozně bych si přál, aby to byla tečka za tou kauzou. Myslím, že většina lidí na to, co se dělo před rokem v Brně, už zapomněla. Je to zbytečné rozdmýchávání a prohlubování příkopů, k ničemu dobrému to nepovede," řekl po vyhlášení rozsudku Glaser.

Němec argumentoval tím, že hry překročily hranici přijatelnosti. "Je například zákaz zpochybňování holokaustu, nelze mít divadelní hru naprosto o čemkoliv. Vždy existují hranice, za které zajít nelze," řekl Němec. Uvedl, že hry neviděli celé, jen scény na internetu.

Právní zástupce experimentálního divadla Michal Šalomoun namítal, že žaloba je plná pocitů a úvah, s nimiž lze obtížně polemizovat. "Soud ale musí vycházet z práva a z principu náboženské svobody a rovnosti," řekl.

Stát podle něj nemá nikoho privilegovat ani pronásledovat, a víra v Ježíše Krista by měla mít stejnou hodnotu jako nevíra. Žalobci se podle něj snaží upřednostňovat svou víru. Dodal, že je nikdo nenutil, aby na představení šli, ani aby se na úryvky dívali na internetu. "Pokud to dělali, nemůže to být vytýkáno žalovaným," řekl Šalomoun.

Scéna se znásilněním



Právní zástupce národního divadla poukázal na to, že Duka ani Němec nebyli ve hře zmíněni, ani zobrazováni a dehonestováni. "Žalobci se žalobou domáhají ochrany náboženských symbolů, které účelově ztotožňují s vlastní osobností," uvedl právník.

Duka s Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby je zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. V žalobě uvádějí, že nevolají po cenzuře, ale respektování právních a morálních mezí.

"Zejména ze scény se znásilněním je patrné rozdmýchávání náboženské nesnášenlivosti a vyvolání dojmu, že křesťané znásilňují muslimy. Ti tak nejméně v Evropě nečiní," řekl Němec. U muslimů scéna podle něj může vyvolat myšlenku pomstít se západní civilizaci a mohou být motivováni pomstít se křesťanům.

Podle Šalomouna má scéna vyvolat diskusi. Řekl, že je to znásilnění v uvozovkách a že herečka znázorňující muslimku herce připomínajícího Ježíše nakonec hladí. "Prvky násilí jsou tam patrny, když je tam někdo chce vidět," řekl právník.

Původně žaloba směřovala jen na Centrum experimentálního divadla, které však poskytlo jen prostor pro uvedení obou představení. Přehlídku pořádalo Národní divadlo Brno. Policie brzy po uvedení obou her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili. Policie se zabývala také protestem hnutí Slušní lidé, který předala do přestupkového řízení.