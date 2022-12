Soud zaslal Rathovi výzvu k nástupu do vězení, Rath s ním počítá

Krajský soud v Praze v pátek zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Odpověděl to mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů. Rath má nyní jako lékař služby v nemocnici v pankrácké věznici. Se soudem už komunikoval, počítá s tím, že se do věznice ve stanoveném termínu vrátí, řekl.

"Výzva k nástupu trestu odnětí svobody byla všem odsouzeným odeslána právě v pátek. U všech je stanovena lhůta pěti dnů od doručení této výzvy," uvedl Wažik.

Rath má v sobotu službu v nemocnici v pankrácké věznici. "Tento týden bude třetí, tak fakticky už ve vězení jsem," řekl Rath. "Počítám, že v příštím týdnu odevzdám klíče od věznice a v soudem stanoveném termínu se tam vrátím," dodal.

Rath byl z brněnské věznice, kde si odpykával sedmiletý trest za korupci, propuštěn po 3,5 letech letos v lednu, v červnu byl ale pravomocně uznán vinným ve druhé větvi korupční kauzy a soudy mu dříve uložený trest o rok prodloužily.

Ústřední trojicí druhé větve kauzy byli stejně jako v první části případu Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Podle soudu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužily soudy tresty na osm let vězení.

Obžalobě čelilo ještě šest lidí včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta. Do vězení soudy poslaly Lucii Novanskou a Pavla Drážďanského, zbylé obžalované potrestaly podmínkami. Metrostavu soudy na tři roky zakázaly účast ve veřejných soutěžích.