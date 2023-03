Soud zmírnil čtyřem mužům podmínky za pád mostu ve Vilémově, pátého zprostil

Odvolací soud v Pardubicích v úterý zmírnil tresty čtyřem z pěti mužů obžalovaným kvůli pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku v roce 2014. Pátého obžaloby z obecného ohrožení z nedbalosti zprostil. Okresní soud v Havlíčkově Brodě odsoudil loni v srpnu pět mužů ke dvěma letům vězení s dvouletým podmíněným odkladem, odvolací soud tresty zmírnil na 1,5 roku vězení s odkladem na dva roky. Při neštěstí zemřeli čtyři dělníci, další dva utrpěli zranění.

Původně bylo kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti souzeno deset lidí. Pravomocně již bylo řízení ukončeno s pěti dalšími obžalovanými, dva stavbyvedoucí dostali podmíněné tresty. Původní dvouapůlleté podmínky a zákazy činnosti jim odvolací soud prodloužil na čtyři roky. Odvolací soud také zrušil stíhání dvou koordinátorů bezpečnosti práce. Zastavené je i trestní stíhání úřednice krajského úřadu. V jejím případě soud nevyhověl odvolání státní zástupkyně v její neprospěch.

Podle soudu nebylo možné řídit se jen částí projektové dokumentace a jiné části nebrat v úvahu. Dokumentace upozorňovala na špatný stav mostu a riziko zřícení klenby. Klenba měla být podepřena před odtěžením zeminy u paty konstrukce a poté ji bylo možné zbourat. Už před neštěstím byla obnažena pata klenby, obžalovaní mohli vyčkat do doby, než bude podepřena. "Při respektování postupu výstavby by ke zřícení klenby dojít nemohlo," uvedl předseda senátu Aleš Holík.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.