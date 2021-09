Soud zpřísnil muži trest za stržení volantu ze sedmi na 15 let, šlo o pokus o vraždu

Olomoucký vrchní soud ve středu zvýšil čtyřicetiletému Martinu Majlingovi trest za úmyslné stržení volantu při jízdě autem na Novojičínsku ze sedmi na 15 let. Soud také jeho čin překvalifikoval z pokusu těžkého ublížení na zdraví, za což jej odsoudil ostravský krajský soud, na pokus o vraždu, z kterého byl původně obžalován. Auto v osudný okamžik řídila jeho přítelkyně, opilý Majling jí strhl volant do protisměru ve chvíli, kdy tam jel další vůz. Žena svou rychlou reakcí střetu zabránila, při druhém zásahu do řízení však již s vozem havarovala a zranila se.

Incident se stal v květnu roku 2017 v katastru Klimkovic na Novojičínsku. Majling měl podle soudu vztek, protože o šest let mladší přítelkyně se s ním v ten den rozešla, pohádali se a byl opilý. Ve chvíli, kdy jí v rychlosti zhruba 80 kilometrů v hodině strhl volant doleva, jelo v protisměru auto se dvěma lidmi, jeho přítelkyni se ale podařilo volant strhnout zpátky, takže auta o sebe jen škrtla bokem. Vzápětí muž ženě strhl volant ještě jednou. Na to už řidička nestihla reagovat, s vozem vyjela ze silnice, kde narazila do břehu toku. Žena utrpěla při nárazu zhmožděniny, obžalovaný vyvázl bez závažnějších zranění.

Podle soudu se muž jednání dopustil zákeřně, a to vůči blízké osobě, sebevražedné jednání v té chvíli znalci vyloučili. Muž byl původně obžalován z pokusu o vraždu, čin na pokus o těžké ublížení na zdraví překvalifikoval ostravský krajský soud, podle kterého šlo o záměrný manévr, není ale důkaz, že by měl v úmyslu někoho zabít. Vrchní soud však měl opačný názor, při jednání doplnil dokazování ze strany protijedoucího řidiče i znalkyně. Ta nevyloučila, že svým jednáním mohl způsobit i smrtelné následky.