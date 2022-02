Soud zpřísnil Polákům tresty za obchody s marihuanou na 12 let vězení

Olomoucký vrchní soud ve středu zpřísnil dvojici Poláků tresty za rozsáhlé obchody s marihuanou, kterou vyváželi z Luhačovic do Polska. Odsoudil je na 12 let, zlínský krajský soud je původně odsoudil na deset a 10,5 roku. Soud zároveň potvrdil jejich vyhoštění z ČR na osm let. Marihuanu podle rozsudku nakupovali v Česku a do Polska ji vyváželi ukrytou v rezervě dodávky. Podle soudu takto za hranicemi předali k další distribuci minimálně 12 kilogramů marihuany, dalších 5,5 kilo bylo objeveno při domovní prohlídce jejich pronajatého bytu.

Sedmatřicetiletý Krzysztof Wojciech Adamiec a padesátiletý Miroslaw Bronislaw Mrowiec svou vinu popírali. Mužům původně hrozila sazba deseti až 18 let, odsouzení byli v nejpřísnějším odstavci za to, že čin spáchali ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Vrchní soud však upřesnil vymezení jejich spolupráce s organizovanou skupinou a upřesnil množství marihuany, kterou zmapoval ve vymezeném období - podle jeho výpočtů tak oba muži spáchali čin ve velkém rozsahu. V případu byl souzen ještě Rafal Grzegorz Suchwalko, kvůli nedostatku důkazů obžaloby jej však zlínský krajský soud zprostil a jeho případem se vrchní soud již nezabýval.

Podle soudu od srpna roku 2019 do ledna 2020 obstarávali marihuanu za účelem další distribuce na území Zlínského a Jihomoravského kraje. V pronajatém bytě v Luhačovicích ji vakuově balili a skrytou v rezervě pneumatiky ji dodávkou vozili do Polska. Za tuto dobu bylo zmapováno 17 jízd, podle rozsudku Mrowiec nejméně ve čtyřech případech předal vždy minimálně tři kilogramy marihuany v jedné z obcí v Polsku dalším lidem polské národnosti. Množství tak soud zmapoval na minimálně 12 kilogramů, v bytě při domovní prohlídce bylo nalezeno dalších 5,5 kilogramu. Policisté tehdy u Adamiece našli také 360 000 korun určených na další nákup.

Oba muži obchodování s drogami popírali. Adamiec uvedl, že společně s Mrowiecem chtěl v ČR založit stavební firmu. Mrowiec u soudu zmínil, že marihuanu měl u sebe kvůli svým zdravotním problémům, soud však jejich argumenty odmítl jako nepodložené.

V souvislosti s obchodováním s marihuanou jsou Adamiec, Mrowiec a další lidé stíháni i v Polsku. Ve Zlíně u krajského soudu svědčil polský občan, který je v tamní kauze spolupracujícím obviněným. Řekl, že mezi lety 2018 až 2020 kupoval od Adamiece s Mrowiecem marihuanu, v součtu asi 75 kilogramů.