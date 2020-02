Soud zprostil Shenara obžaloby za krácení daní

Pražský městský soud v pátek zprostil obžaloby někdejšího předsedu představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara, který byl viněn z toho, že neodvedl daně při prodeji tří projektových společností energetické firmě ČEZ. Podle soudu se neprokázalo, že se skutek stal. Shenar vinu odmítl a řekl, že zákon neporušil. Rozsudek není pravomocný.

Shenar podle obžaloby koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko - Kuřivody. Koncem téhož roku je za 515 milionů korun prodal firmě ČEZ, která je zaplatila v několika splátkách v následujících dvou letech. Shenar ale nezaplatil daň z příjmu, podle obžaloby tím způsobil škodu 76 milionů korun.

Podnikatel tvrdí, že společnosti zmíněné v obžalobě nakoupil již v roce 2007. Udělal to záměrně právě proto, aby při jejich prodeji daně platit nemusel. Do konce roku 2007 totiž platil mírnější zákon, který dovoloval osvobodit akcie od daní, pokud mezi dobou jejich nabytí a prodejem uplynulo alespoň šest měsíců. Od počátku následujícího roku se pravidla zpřísnila a bez odvedení daní lze prodat podíly až po pěti letech.

Podle předsedy trestního senátu Tome Frankiče je nesporné, že Shenar akcie koupil a prodal a že daň nezaplatil. Obžaloba ale podle něj neprokázala, že by podnikatel akcie skutečně koupil až v roce 2009. "Vina je prokazována na základě nepřímých důkazů, což samozřejmě je možné, avšak takovéto nepřímé důkazy musí vést k jedinému možnému závěru, v tomto případě tedy, že k nákupu akcií došlo v roce 2008, a zároveň musí vylučovat možnost, že k tomu došlo i jinak," řekl Frankič.

Státní zástupkyně pro Shenara navrhovala trest v dolní polovině trestní sazby, která činí pět až deset let vězení. Shenarova obhájkyně Karolína Babáková naopak žádala zproštění, poukazovala právě na to, že o vině jejího klienta nesvědčí žádné důkazy. Shenarovu verzi podle ní naopak podporovaly výpovědi některých svědků.

Shenat ve středu před soudem řekl, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval. Upozornil, že v Česku podniká víc než 20 let a nikdy neměl s placením daní problémy. Podle něj by také bylo nemyslitelné podvádět na daních při obchodování s polostátní firmou ČEZ. V pátek podnikatel zopakoval, že po rozsáhlém prověřování solárních projektů chtěli podle něj policisté a státní zastupitelství stíhat kohokoli.

Státní zástupkyně Petra Ullrichová chtěla v kauze původně vyslechnout i Babákovou. Právnička podle ní byla nejen ve statutárních orgánech firem, kvůli kterým je Shenar před soudem, ale také zastávala funkci jednatelky ve společnosti, která jim dělala účetní závěrku. Požadovala proto, aby ji soud vyloučil z obhajoby. Soud jí však nevyhověl.