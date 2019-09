Soudce Elischer chtěl ovlivnit svědkyni. Pomsta, reagoval

Soud vzal v pondělí znovu do vazby soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera, který čelí obžalobě ze zmanipulování odvolacích řízení a přijímání úplatků. Soudní senát tak vyhověl návrhu státního zástupce. Vyšlo totiž najevo, že Elischer se před dnešním hlavním líčením snažil působit na jednu ze svědkyň prostřednictvím její advokátky. Pobyt ve vazební cele by mu měl zabránit v dalších případných pokusech ovlivňovat svědky. Elischer pokládá rozhodnutí soudu za pomstu.

"Je zcela evidentní, že pan obžalovaný kontaktoval - byť přes její právní zástupkyni, ale s jednoznačným úmyslem ovlivnit hlavní líčení - svědkyni, o které věděl, že má být dnes slyšena. Jako člověk znalý práva by měl vědět, že je zcela nemyslitelné kontaktovat jakékoliv svědky či znalce ještě nevyslechnuté soudem," uvedla předsedkyně soudního senátu Veronika Cukerová. Elischerovo jednání označila za zcela zavrženíhodné.

"Toto opatření pokládám za pomstu soudu, jinak si to nedovedu vysvětlit. Upozornil jsem, že soud špatně poučuje a že pan přísedící pospává při soudním jednání," reagoval v jednací síni devětapadesátiletý Elischer. "Namítám, kveruluju, jsem obtížný hmyz pro soud," dodal. Zároveň podal námitku podjatosti na celý soudní senát, kterou Cukerová zamítla. Elischer vznesl obratem stížnost, kterou bude řešit olomoucký vrchní soud.

Adresátkou Elischerova telefonátu byla varnsdorfská advokátka Michaela Pretschová, která dnes o rozhovoru přišla vypovídat. "Pan doktor mě kontaktoval minulou středu. Byla jsem z toho velice překvapená," uvedla. Dodala, že Elischer jí říkal, že výpověď její klientky je bezpředmětná, a upozorňoval, že ji může soudu odepřít. "Začala jsem se obávat o bezpečnost klientky a zavolala jsem dozorujícímu státnímu zástupci," popsala.

Elischer reagoval tak, že se s Pretschovou zná pracovně velmi dlouho a že mu šlo jen o to, aby ji informoval o možnosti nevypovídat. "Jen jsem se zeptal, zda svědkyně skutečně dorazí, protože ve spise nebyla doručenka," poznamenal také. "Samozřejmě jsem nikoho neovlivňoval. Chápu, že to možná vypadá jako nevhodné jednání, ale nenaplňuje literu zákona (ohledně vazby)," doplnil.

Přivolanou policejní eskortou se Elischer nechtěl nechat odvést. Vadilo mu, že policisté jsou z Národní centrály proti organizovanému zločinu, a marně se dožadoval jiného útvaru. Řekl, že jednoho z policistů se bojí poté, jak se při výslechu choval k jeho manželce.

Obžaloba tvrdí, že Elischer od roku 2013 dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele Nguyen Quoc Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval pachatele z řad Vietnamců. V několika případech pak stíhaným Vietnamcům údajně zmírnil za úplatek trest za drogovou kriminalitu a v jedné kauze údajně naopak tresty zvýšil ze msty, protože obžalovaní nepřistoupili na nabídku jeho "služeb". Policie našla v jeho soudní kanceláři obálku se zhruba 950 000 korun. Elischer ale kategoricky popřel, že by částka pocházela z trestné činnosti. Odmítá, že by jeho práci ovlivnily peníze nebo jakýkoliv člověk. Kritizuje postup i údajnou podjatost policie.

Stíhání čelí vedle soudce a Hunga také dvě Vietnamky, které údajně poskytly úplatek za své příbuzné, a dva jejich krajané, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli. Jeden z nich - doktor práv Mac Van Nhat - se u soudu přiznal, že předal údajnému organizátorovi korupce Hungovi peníze na ovlivnění výše trestu obžalovaného Vietnamce, kterého pak soudil Elischer. Zároveň ale uvedl, že Elischera nezná a že se Hung o soudci konkrétně nezmínil, když tvrdil, že přes své kontakty dokáže tresty zmírnit.

Za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování hrozí Elischerovi až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit a pobírá polovinu svého platu.