Soudcův výrok o amnestii: kárný senát projednává žalobu

Kárný senát Nejvyššího správního soudu se začal zabývat žalobou na pražského soudce Kamila Kydalku kvůli jeho výroku o pozadí amnestijního rozhodnutí bývalého prezidenta Václava Klause. Kydalkův nadřízený, předseda Městského soud v Praze Libor Vávra, trvá na projednání žaloby, nežádá ale uložení žádného trestu. Původně v písemném návrhu Vávra navrhoval snížit soudci plat na jeden rok.

Kydalka podle Vávry chyboval, když se nevhodně vyjádřil o amnestii, na druhou stranu mu ovšem nadřízený připsal zásluhu spočívající v mediálním osvětlování kauzy H-System. Kydalka v minulosti soudil zakladatele H-Systemu Petra Smetku a kauzu nedávno intenzivně komentoval v rámci veřejné diskuse o nedávném kontroverzním verdiktu Nejvyššího soudu, který nařídil vystěhování někdejších klientů H-Systemu z Horoměřic.

"Byla to i jeho zásluha, že někteří čelní představitelé státu zchladili své komentáře a uvědomili si, že celá věc je složitější," uvedl Vávra. I proto změnil původní stanovisko a nežádá pro Kydalku žádný kárný postih. Projednání žaloby pokládá za dostatečné.

Vávra ale trvá na tom, že při komentování politického rozhodnutí o amnestii Kydalka vykročil z mezí toho, k čemu by se měli soudci vyjadřovat. "Řekl jen to, co bylo obecně známo, nic míň, nic víc," reagoval Kydalkův advokát Michal Paule.

Podle Kydalkova vyjádření pro Seznam Zprávy měl aboliční článek amnestijního rozhodnutí pomoci konkrétním lidem. Mimo kamery Kydalka prý sdělil reportérce Sabině Slonkové domněnku, kdo si abolici - tedy zastavení vleklých trestních stíhání - objednal a kolik zaplatil. Šlo prý o 300 milionů korun, důkazy ale podle zveřejněné reportáže nezazněly.

Kydalka už dříve stanul před kárným senátem kvůli tomu, jak vstoupil do debat kolem komunálních voleb v obci u Prahy. Senát ho v roce 2015 uznal vinným, žádný postih mu neuložil. Jako dostatečný trest hodnotil samotné projednání kárné žaloby. Kydalka vnímal rozhodnutí kárného senátu jako omezení své svobody projevu a neúspěšně se obrátil na Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Ze středečního jednání vyplynulo, že podnět k podání nové kárné žaloby na Kydalku vzešel z okruhu podnikatele Pavla Tykače, konkrétně od mluvčího Jana Chudomela.