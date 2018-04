Soumrak impéria Radovana Vítka. Jdou po něm Čmejla s Divišem

Český miliardář Radovan Vítek čelí v zahraničí několika problémům. Má na krku žalobu svých bývalých parťáků, dluží německým bankám a nově se pohněval s radnicí horského střediska Crans-Montana. Ohrožuje tak švýcarské plány na zimní olympiádu v roce 2026.

Majitel developerské společnosti CPI Group a podle speciálu TÝDEN 111 miliardářů čtvrtý nejbohatší Čech Radovan Vítek žije ve Švýcarsku. To ale neznamená, že by přestal dělat byznys. Právě naopak - jeho lokty jsou stále ostřejší. To v uplynulých dnech pocítili radní v Crans-Montaně.

Luxusní horské středisko ve švýcarských Alpách je rájem lyžařů a zimní turistický ruch představuje klíčový zdroj příjmů nejen pro tamní podnikatele, ale i městskou kasu. A právě toho český podnikatel využil. Jeho CPI Group totiž skrze společnost CMA (Crans-Montana-Aminona) ovládá tamní lanovky a vleky, které začátkem dubna vypnul. Obec se podle Vítka v jejich chodu málo angažuje.

Vítek není mecenáš

Z nedostatečné finanční podpory obvinil místní úřady ředitel společnosti CMA. Tvrdil, že radnice v Crans-Montaně nechala provozovatele na holičkách, přestože ten investoval do potřeb obce přes dva miliony švýcarských franků (bezmála 43 milionů korun). Peníze směřovaly především do infrastruktury.

Magistretti, potažmo Vítek, chtěl, aby zastupitelé Crans-Montany uvolnili na vleky a lanovky roční provozní příspěvek ve výši 800 tisíc švýcarských franků (asi 17 milionů korun). "Vítek je podnikatel, a nikoli mecenáš," uvedl Magistretti mimo jiné v otevřeném dopise, adresovaném cransmontanské radnici.

Jako argumenty pro přiklepnutí finanční injekce využila společnost CMA také souhlas sousedních obcí Icogne a Lens se zaplacením příspěvku. Do jejich území sjezdovky rovněž zasahují. Přestože se vedení Crans-Montany bránilo, Vítek během pouhých dvou dnů dosáhl dohody a lyžařské výtahy se zase rozjely.

Olympiáda v ohrožení

Zdánlivá epizoda však může mít dalekosáhlé důsledky. Crans-Montana leží severovýchodně od Sionu, hlavního města kantonu Wallis. Sion se hodlá ucházet o pořadatelství zimních olympijských her v roce 2026 a právě s Crans-Montanou se počítá jako s dějištěm disciplín sjezdového lyžování.

Crans-Montana má pro zajištění alpských disciplín nejen vynikající podmínky, ale i zkušenosti. Jednak jde o jednu z pravidelných zastávek sjezdařského kolotoče Světového poháru, jednak město v roce 1987 pořádalo v tomto sportovním odvětví mistrovství světa.

Jenže spor Radovana Víta se zdejší radnicí ukázal, že olympijský sen se vůbec nemusí splnit. Je velkou otázkou, zda Mezinárodní olympijský výbor bude chtít svěřit největší sportovní událost světa místu, kde existuje riziko, že se uprostřed her zastaví lanovky a vleky. Cransmontanští radní navíc předvedli, že vydíratelná nemusí být jen obec, ale klidně i globální olympijské hnutí.

Blamáž pochopitelně riskují i sami pořadatelé. Představa, že by akce s odhadovanými náklady kolem šesti miliard švýcarských franků (téměř 130 miliard korun) ztroskotala na zmáčknutí vypínače jedním českým podnikatelem, je hororová.

Vítek vs. Čmejla a Diviš

Radní v Sionu i Crans-Montaně ale zatím mohou spát klidně. Na rozdíl od Radovana Vítka, který bude mít plné ruce práce, aby uhájil svou investiční skupinu CPI jako celek. Jeho dva bývalí byznysoví "kamarádi" Marek Čmejla a Jiří Diviš na něho totiž podali rovnou dvě žaloby. První, zapsaná u Městského soudu v Brně, má za cíl potvrdit nárok na odškodnění, jenž měl oběma mužům vzniknout. Po Vítkovi žádají téměř třicet miliard korun.

Čmejla s Divišem shodně tvrdí, že polovina Vítkova impéria patří právě jim. Oba byznysmeni stojí za společností Investhold, která podle nich v letech 2008 až 2016 financovala aktivity miliardáře Vítka částkou přesahující devět miliard korun. Klíčová smluvní dokumentace byla podle zdrojů blízkých Investholdu údajně uzavřena na konci listopadu 2011, kdy bylo dohodnuto získání padesáti procent akcií CPI právě Investholdem. To bylo navíc zajištěno směnkou vystavenou matkou Radovana Vítka Miladou Malou. Záruka za její proplacení byla ošetřena směnečným rukojemstvím ze strany CPI.

