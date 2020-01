Spadl Vondráček z Marsu?

Je skutečně předseda sněmovny Radek Vondráček původní profesí právník? A měl by mít jako místopředseda hnutí ANO a poslanec sedící už téměř osm let v parlamentu alespoň základní přehled, co se v politice a jeho partaji odehrává? Anebo právě spadl z Marsu a netuší?

S výjimkou poslední otázky by všechny odpovědi měly být samozřejmě kladné. Vondráčkovo poslední faux pas z Pražského hradu ovšem vyvolává dojem, že nejspíše skutečně z toho Marsu spadl.

Po obědě s prezidentem přišel minulý týden před televizní kamery a se svým odzbrojujícím úsměvem oznámil, že Miloši Zemanovi při té příležitosti daroval "malou mobilní přenosnou palírnu" jako "důkaz moravské nadvlády nad přírodou". A dodal, že prezident si "může teďka v Lánech pálit vlastní brandy, vlastní slivovici". Problémem ovšem je, že v Česku je domácí pálení lihovin nelegální, podle zákona je dovolené pouze v oficiálních pálenicích a lihovarech. Za pálení načerno hrozí pokuta až deset milionů korun. "Tak to by mě v životě nenapadlo," reagoval vzápětí Vondráček.

Samozřejmě, jak by to mohl vědět, když jistá ministryně financí Alena Schillerová za jisté hnutí ANO před dvěma měsíci spolu s bulharským kolegou zablokovala v Bruselu návrh, aby si lidé mohli pálit doma omezené množství alkoholu - a neplatit z něj daně. Dost se o tom v Praze a na jiných místech republiky diskutovalo. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček byl v té době ale nejspíš ještě na Marsu.