Špatná zpráva pro Babiše. Kauza Čapí hnízdo se vrací k policii

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a někdejší členky představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Případ se tak vrací policii do fáze vyšetřování. Zeman to oznámil ve středu na tiskové konferenci.

Trestní stíhání v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků nyní definitivně končí.

"V současné době není důkazní situace na to, aby mohla být věc obžalována, nebo zastavena," uvedl Zeman. Zároveň ale zdůraznil, že nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování, a že u obviněného Babiše i Mayerové je nutné ctít presumpci neviny. Šaroch nemá k novému rozhodnutí ve věci žádnou lhůtu. Rozhodnutí se údajně dozvěděl Babiš prostřednictvím datové schránky.

Současně nejvyšší státní zástupce přiznal, že vůbec nebral v potaz, že by mohl prezident Miloš Zeman zrušit trestní stíhání. "Vycházel jsem z toho, že mám nějakou působnost a jde o to, aby bylo rozhodnuto spravedlivě. Žádný tlak si v této věci nepřipouštím," uvedl Zeman.

Trestní stíhání Babiše i dalších lidí v případu zastavilo pražské městské státní zastupitelství (MSZ) v půlce září. Šéf MSZ Martin Erazím tehdy uvedl, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

O čem je kauza?

Babiš byl v říjnu 2017 kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. I v jejich případě bylo stíhání zastaveno. Zastavení se netýkalo premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť. Podle serveru Seznam Zprávy policie na konci října navrhla stíhání premiérova syna zastavit.