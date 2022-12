Špatný stav lyžařského vybavení je příčinou každé šesté nehody

Nevyhovující stav lyžařského a snowboardového vybavení je příčinou každé šesté nehody na sjezdovce. Vyplývá to ze statistik, které ERV Evropská pojišťovna poskytla. Podle výsledků jejího průzkumu si lyže či snowboard nechává odborně seřídit 52 procent lidí.

"Naprostým základem pro bezpečné lyžování je správně seřízené vázání. Aby vázání vypínalo, kdy má, je nutné při jeho seřízení zohlednit hmotnost a výšku lyžaře, ale také jeho věk, velikost boty a lyžařských zkušenosti. Špatně seřízené vázání může ohrožovat jezdce na životě včetně jeho okolí, v lepším případě hrozí úraz často i s trvalými následky," uvedla Radka Jirásková z pražského skicentra Blitz & Flitz.

Odborné servisy podle ní vystavují potvrzení o provedené kontrole, které mohou pojišťovny při srážkách s jiným lyžařem vyžadovat. Lidé by pak neměli zapomínat ani na servis hran a skluznice. Velmi důležitá je i správně zvolená velikost lyžařské nebo snowboardové boty.

Při výběru lyží či snowboardu je nutné zvolit správný typ lyží a zohlednit výšku, váhu, zdatnost ale i styl lyžování. "Kratší lyže jsou lépe ovladatelné, ale nejsou vhodné pro ty, kteří mají nadváhu," podotkla Jirásková.

Před lyžováním či jízdě na snowboardu by lidé měli věnovat chvíli alespoň základní rozcvičce. Ta přitom podle průzkumu nic neříká třetině českých lyžařů. Další třetina se před nástupem na lanovku protáhne jen zcela výjimečně. Pravidelně se rozcvičuje 15 procent sportovců. Muži se přitom protahují o něco častěji než ženy.

Důležité je podle odborníků dbát i na kvalitní oblečení. To by mělo být teplé a složené z více vrstev. Správné oblečení nechrání jen před rozmary počasí, ale i před úrazy. "Výrazné barvy oblečení nebo helmy, případně reflexní prvky zvyšují viditelnost lyžaře. To je důležité zejména u dětí," uvedl manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. U dětí je také třeba kontrolovat únavu dítěte, nepřeceňovat jeho schopnosti a dbát na dostatečný příjem energie a tekutin, což se v zimě velice často podceňuje.