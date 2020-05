SPD a KSČM nepodporují vznik komise k nákupům ochranných pomůcek

Hnutí SPD a KSČM nepodporují vznik sněmovní vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných zdravotnických pomůcek za koronavirové krize. Dávají přednost prověrce Nejvyšším kontrolním úřadem. Vyplynulo to z vyjádření předsedů SPD Tomia Okamury a KSČM Vojtěcha Filipa ve Sněmovně. Vznik komise je jedním z bodů mimořádné schůze svolané z podnětu Pirátů a ODS. Zřízení komise před poslanci hájila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Okamura uvedl, že SPD se rozhodlo vyčkat na závěry kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad podle něho posoudí miliardové nákupy lépe než případná komise. Podle Filipa by se nákupy měly vyhodnotit až po prověrce kontrolního úřadu. "Nemám důvod nevěřit NKÚ a zřizovat vyšetřovací komisi," uvedl. "Jsem přesvědčen, že politickou odpovědnost tak jako tak vláda nese," dodal předseda KSČM.

Naopak podle Pekarové Adamové je vznik komise namístě. "Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole," zdůraznila. Skutečnost, že nákupy se rozhodl prověřit kontrolní úřad, pokládá předsedkyně TOP 09 za varovný signál, že něco nebylo v pořádku. "Sněmovna, která vůči vládě plní kontrolní funkci, by na svá práva a povinnosti rozhodně neměla rezignovat," zdůraznila Pekarová Adamová. Poznamenala, že jde zhruba o deset miliard korun.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poznamenal, že závěrem vyšetřovací komise mohou být desítky stran popsaných papírů bez čehokoli dalšího, nebo podání trestního oznámení. Připomněl, že trestní oznámení podal už před několika týdny. Lidovecký předseda žádal vládu o celkový rozbor postupu při epidemii koronaviru. Napříště by se podle něho Česko mělo vydat cestou Tchaj-wanu, který má podle Jurečky s epidemiemi zkušenosti a dokázal ochránit své obyvatele i ekonomiku.

Zdůvodnění návrhu na zřízení vyšetřovací komise poukazuje na případy podezřele vysokých cen a objednávek nekvalitních ochranných pomůcek nebo výrobků s neplatnými certifikáty. Komise by měla k nákupům těchto prostředků za nouzového stavu a k jejich distribuci shromáždit všechny podklady. Měla by vyhodnotit efektivitu a transparentnost nákupů a doporučit, jak postupovat do budoucna.

Komise by měla být podle návrhu devítičlenná, každý sněmovní klub by v ní měl po jednom zástupci. Závěry vyšetřování by měla plénu předložit podle podkladů do konce března příštího roku.