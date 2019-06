SPD narazilo ve Sněmovně s návrhem na změnu pořadí plnění dluhů

Poslanci SPD Tomia Okamury narazili ve Sněmovně už v úvodním kole s návrhem na změnu pořadí plnění dluhů, která podle nich měla dále posílit postavení dlužníků a pomoci lidem v dluhových pastech. Dolní komora jim vrátila novelu občanského zákoníku k dopracování, což se obecně pokládá za mírnější formu zamítnutí.

Předloha předpokládala, že dlužníci by hradili nejprve jistinu, tedy půjčenou částku, a až pak náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení a nakonec úroky. Úroky a úroky z prodlení by se neúročily. Podle Okamury by šlo o zásadní pomoc statisícům lidem v dluhových pastech.

V současnosti dlužníci, kteří jsou ve skluzu se splácením závazku, hradí podle zákoníku nejprve náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení, pak úroky a až nakonec jistinu. Mohou určit, že hradí nejprve jistinu, ale v takovém případě se úročí i náklady vymáhání a úroky.

Proti návrhu se postavila vláda ANO a ČSSD, mohl by podle kabinetu způsobit problémy v běžném ekonomickém životě. "Navržená právní úprava by mohla narušit některé finanční produkty, jako jsou například překlenovací úvěry ve stavebním spoření, reverzní hypotéky nebo dlouhodobé úvěry splácené na konci doby splatnosti například prodejem nemovitosti," uvedla. Pro vrácení novely předkladatelům k dopracování zvedlo ruku 82 ze 152 přítomných poslanců.