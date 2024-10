Spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek vystoupil ze strany

Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes ČTK potvrdil, že vystoupil ze strany. Krok zdůvodnil odlišnými názory, než jaké prosazuje její současné vedení. Ke spekulacím ohledně svého dalšího působení se nejprve nevyjádřil, později ale další své politické angažmá nevyloučil. Ne že bych o tom nepřemýšlel, ale nechci o tom veřejně spekulovat, řekl k úvahám o nové straně.

Kalousek v roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. Vysvětlil to uvolněním prostoru pro vznikající koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Vládu přitom jako bývalý ministr financí kritizuje za její ekonomickou politiku.

ČTK dnes Kalousek řekl, že rozhodnutí odejít z TOP 09 v něm uzrálo už před časem, přistoupil k němu ale až po volbách, aby někoho nepoškodil. Na síti X poděkoval bývalým stranickým kolegům za léta spolupráce a popřál jim hodně štěstí. Později dodal díky za ohlasy, které mu přiznaly alespoň kousek zásluh za existenci TOP 09. "Irituje mě však otázka: Proč vystoupil, když měl nabídku na poslanecký mandát? K čemu je dobrý mandát, který neslouží tomu, čemu věříte? Tak proto," napsal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK sdělila, že Kalouskovo rozhodnutí odejít ze strany respektuje. "Jeho postoje v poslední době k tomuto vyústění směřovaly," uvedla. Místopředseda strany a Senátu Tomáš Czernin napsal, že díky loni zesnulému exministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi a Kalouskovi kdysi vstoupil do TOP 09. "Mirkovi děkuji za všechno a přeji mu jen to nejlepší do příštích let. Jsem si jist, že TOP 09 i koalice Spolu mají před sebou budoucnost nejen v nadcházejících volbách do Sněmovny," uvedl.

Předseda sněmovní frakce TOP 09 Jan Jakob napsal, že Kalouskovo rozhodnutí respektuje. "Znám se s ním řadu let a za tu dobu jsme spolu vedli nespočet zajímavých diskusí. Kam dál směřuje, nevím a nebudu o tom spekulovat. Každopádně budu rád, když zůstaneme přáteli, ačkoliv již nebudeme členy stejné strany," uvedl.

Na konci loňského roku se TOP 09 rozhodla nenominovat Kalouska na kandidátní listinu koalice Spolu pro volby do Evropského parlamentu. O nominaci se Kalousek ucházel s podporou regionálních organizací. Pekarová Adamová tehdy uvedla, že by se měl věnovat domácí politice. Do Senátu kandidovat Kalousek nechtěl.

O založení nového politického subjektu s odkazem na Kalouska spekulují média v souvislosti se sněmovními volbami v příštím roce. Lídři Spolu podle dosavadních vyjádření počítají s pokračováním koalice i pro další období. V letošních senátních volbách TOP 09 udržela mandát Pavla Fischera v Praze 2 a v Brně byl zvolen Břetislav Rychlík. Podle Pekarové Adamové tak byla TOP 09 ve volbách úspěšná.

Třiašedesátiletý Kalousek je jedním z nejvýraznějších, ale také nejkontroverznějších českých polistopadových politiků. TOP 09 vedl dva roky, než ho vystřídal Jiří Pospíšil. Předtím působil v KDU-ČSL, kterou v letech 2003 až 2006 vedl. V listopadu 2019 stanula v čele TOP 09 strany Pekarová Adamová, která byla od roku 2015 řadovou a od roku 2017 první místopředsedkyní TOP 09.