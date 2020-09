Sportovcům, kteří studují, pomůže nový projekt ministerstva

Usnadnit špičkovým sportovcům vysokoškolské studium by měl nový projekt ministerstva školství s názvem UNIS. Počítá se stipendii pro sportovce i s podporou vysokoškolských pracovišť, která je budou mít na starosti. Do projektu se v současnosti zapojilo 359 studentů z 21 vysokých škol po celé ČR. Ministerstvo mezi ně v tomto roce rozdělilo zatím zhruba 37 milionu korun. Nový projekt v pátek na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) představili zástupci ministerstva školství a resortního vysokoškolského sportovního centra VICTORIA VSC.

"Do minulého roku tomu bylo tak, že jsme měli jen miniprojekt v rámci jedné sekce, a tam bylo 15 studentů," uvedla ředitelka centra Lenka Kovářová. "Nyní máme v projektu téměř 400 sportovců, takže ten skok je velkolepý," řekla. Změna je i ve výši finanční pomoci. Zatímco dříve dostávali vrcholoví sportovci z řad studentů příspěvek 500 až 1500 korun měsíčně, nyní mohou dostat až 15 tisíc korun, vyčíslila. Forma stipendia se podle ní ukázala vhodnější než dřívější forma balíčku v hodnotě asi 20 tisíc korun, jehož čerpání bylo někdy pro studenty moc komplikované, vysvětlila.

Peníze na podporu dostanou navíc také zapojené vysoké školy, a to z dotačního neinvestičního programu na pomoc vybraným studentům a zajištění rozvoje sportu, řekl náměstek ministra školství pro vzdělávání, sport a mládež Karel Kovář. "V tomto roce bylo mezi školy rozděleno přes 15 milionů korun. Prostřednictvím stipendijního programu jsme dále již za první dvě čtvrtletí vyplatili mezi studenty 22,2 milionu korun," uvedl.

Nová koncepce podpory vysokoškolského sportu se podle něj liší od minulosti rovněž tím, že vysokoškolské centrum bude nyní podporovat sportovce nejen ve školách v Praze, ale také v jiných regionech. Mladí lidé tak podle něj už nebudou muset zvažovat, zda dát přednost sportovní kariéře, nebo nastoupit na vytouženou školu.

Kritéria pro podporu jsou stanovena ministerstvem školství a částečně si je upravují i samotné vysoké školy. Získat ji může občan ČR studující vysokou školu zapojenou do projektu ve věku do 26 let, který není zároveň v jiném resortním sportovním centru a splňuje výkonnostní podmínky. Více informací je na webu centra VICTORIA VSC.

Například na VŠE splnilo kritéria podle rektorky Hany Machkové kolem stovky studentů, ze kterých škola vybrala 18 nejlepších podle své metodiky. Mezi podpořenými studenty je například plážový volejbalista David Schweiner nebo vodní slalomářka Amálie Hilgertová. Na dalších školách jsou to třeba atletka Michaela Hrubá, paraplavkyně Vendula Dušková či rychlostní kanoista Jakub Zavřel. Podle Kováře je ministerstvo připraveno rozvíjet vysokoškolský sport tak, aby se stal běžnou součástí života vysokoškoláků. "Cesta bude ale ještě dlouhá, neboť sportoviště nejsou v ideálním stavu a ani nemají dostatečnou kapacitu," uzavřel.