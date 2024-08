Spory kolem zkrachovalé stavební firmy H-System se táhnou od konce 90. let

Vybrané údaje o sporech kolem zkrachovalé stavební firmy H-System (odvolací soud rozhodl, že družstvo Svatopluk musí správci H-Systemu zaplatit 18 milionů Kč jako nájemné za užívání bytů v Horoměřicích za roky 2019-2021):

- Společnost H-System vznikla v listopadu 1993 a klienty přilákala sliby dostupného bydlení v bytových domech a rodinných domcích u Prahy, konkrétně v obcích Horoměřice, Statenice, Lichoceves a Velké Přílepy severozápadně od Prahy. Po reklamní kampani společnost uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Přes tisíc klientů za ně zaplatilo každý v průměru milion korun.

- Výstavba začala v roce 1995, na podzim 1997 ale zkrachovala, když se stihlo dokončit jen 34 rodinných domů. Konkurz byl na firmu vyhlášen v listopadu 1998. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu dohromady o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování H-Systemu odpykal za podvod, poškozování věřitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku 12 let vězení; propuštěn byl v roce 2016. Spolu s ním byli odsouzeni k podmíněným trestům i dva představitelé družstva Svatopluk Ivan Král a Pavel Středa, a to pro poškozování věřitele.

- Po krachu společnosti asi 700 podvedených klientů založilo družstvo Svatopluk, které svépomocí dokončilo část nemovitosti v Horoměřicích u Prahy. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil, jeho nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Z výtěžku měli být uspokojeni všichni klienti firmy, tedy i ti, kteří H-Systemu zaplatili a po krachu nezískali ani hrubou stavbu, ani pozemek.

- Pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy, zlom ovšem přinesl koncem července 2018 rozsudek Nejvyššího soudu (NS), podle kterého družstvo Svatopluk mělo vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Rozhodnutí o vyklizení se týkalo 60 rodin. Družstvo podle soudu pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a v podstatě tak investovalo do cizího majetku. Podle NS šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, ale jen předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu.

- Družstvo Svatopluk se následně obrátilo na Ústavní soud (ÚS), který nejprve v srpnu 2018 odložil nucené stěhování. V roce 2019 ale ústavní soudci stížnost družstva proti verdiktu NS odmítli. Poté se začal chystat prodej domů, pro zjednodušení úředně rozdělených na jednotlivé bytové jednotky.

- Věřitelský výbor v září 2020 schválil prvních deset znaleckých posudků, které určily prodejní cenu bytů. Současným uživatelům se cena při případném odkupu snížila v průměru zhruba o 15 procent, což podle výboru představovalo výši investice. V prosinci 2020 začal prodej 60 bytových jednotek, inzeráty byly bez cen, o podrobnosti musel zájemce požádat e-mailem. Termín pro podání nabídek na odkup vypršel 20. ledna 2021. Nabídku - ve všech případech nejvýhodnější - podalo 56 z 60 tehdejších uživatelů bytů, čtyři konkurzní správkyni napsali, že o byt nemají zájem a vyklidí ho.

- Monsport podal na družstvo postupně dvě žaloby. V březnu 2022 Okresní soud pro Prahu - západ rozhodl, že družstvo Svatopluk má zaplatit konkurznímu správci H-Systemu Josefu Monsportovi 18,26 milionu korun s úroky za nájemné bytových domů v Horoměřicích v letech 2016 až 2018. Žalobě soud vyhověl předloni v říjnu a družstvo Svatopluk nařízenou částku již uhradilo, přestože verdikt označilo za skandální. Neuspělo ani u Nejvyššího soudu, který jeho dovolání letos v lednu odmítl. V dubnu družstvo podalo stížnost k Ústavnímu soudu, ale ten o ní dosud nerozhodl, uvedla pro server Novinky.cz mluvčí soudu Kamila Abbasi.

- V dalším sporu by mělo téměř totožnou částku, zhruba 18,3 milionu korun s úroky, zaplatit družstvo za nájemné z let 2019 až 2021. Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ v tomto sportu tento týden pravomocně potvrdil středočeský krajský soud. Soud navíc uložil bytovému družstvu Svatopluk zaplatit Monsportovi i náklady řízení ve výši dalšího půl milionu korun.

- Peníze z prodeje bytů v Horoměřicích mají sloužit k uspokojení věřitelů. Podle informací z roku 2022 největší, zhruba miliardovou pohledávku drží firma Gomanold s kyperským majitelem, což kritizují zástupci družstva Svatopluk. Společnost se zaměřuje na odkup a vymáhání pohledávek. Druhým největším věřitelem je družstvo Svatopluk.

- Verdikt Nejvyššího soudu v roce 2018 kritizovali vrcholní politici včetně bývalého prezidenta Miloše Zemana a tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). V srpnu 2019 ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) oznámila, že nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné odškodnění vyřešit. Tehdejšímu premiérovi Babišovi proto doporučila možnost mimořádného opatření vlády. Předseda vlády to ale odmítl s tím, že nechce lidi odškodňovat ze státního rozpočtu. Místo toho chtěl podpořit změnu zákona, který by umožnil pro klienty použít peníze získané prodejem majetku lidí, kteří je podvedli.