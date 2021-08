Správa rezerv uvolní do konce srpna tři čtvrtiny zásob jehel a stříkaček

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) uvolní do konce srpna na základě požadavku ministerstva zdravotnictví tři čtvrtiny nynějších zásob jehel a stříkaček pro aplikaci vakcín proti covidu-19 a jejich ředění. Řekl to předseda správy Pavel Švagr. SSHR má aktuálně ve svých skladech asi 12,4 milionu injekčních stříkaček a zhruba 10,2 milionu jehel pro aplikaci vakcíny a 800 tisíc injekčních stříkaček a 800 tisíc jehel pro ředění očkovací látky.

"Čtvrtinu obdrží fakultní nemocnice a dvě čtvrtiny budou rozděleny mezi kraje. V našich skladech zůstane čtvrtina nynějších zásob jako rezerva. Zatím máme podklady pro uvolnění vakcinačního materiálu pro šest krajů - Zlínský, Plzeňský, Prahu, Vysočinu, Karlovarský a Liberecký," uvedl Švagr.

Do těchto krajů podle něj bude uvolněno zhruba 1,9 milionu jehel a asi dva miliony stříkaček pro aplikaci očkovací látky, 140 tisíc jehel a 140 tisíc stříkaček pro ředění očkovací látky a 2800 ředících roztoků. "Samozřejmě že dojde pro uvolnění zásob také pro další kraje. Předpokládám, že závozy uskutečníme postupně, a to nejpozději do konce srpna," dodal předseda SSHR.

Očkování proti covidu-19 bylo v Česku zahájeno 27. prosince loňského roku, dosud bylo podáno přes 10,5 milionu dávek vakcíny. Očkováno bylo podle dat ministerstva zdravotnictví asi 5,7 milionu lidí alespoň jednou dávkou a zhruba pět milionů lidí, tj. asi polovina populace, má očkování dokončeno. Odborníci upozorňují, že k tomu, aby se virus nešířil ani mezi neočkovanými lidmi, je třeba pro kolektivní imunitu nejméně 70 procent proočkovaných.