Správa rezerv vypsala zakázku na dodávku šesti milionů menstruačních vložek

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala zakázku na dodávku šesti milionů menstruačních vložek. Ve čtvrtek to řekl její předseda Pavel Švagr. Termín podání nabídek je 23. srpna, předpokládaná cena 9,9 milionu korun bez DPH. O zařazení těchto výrobků do státních rezerv rozhodla v květnu vláda, která na návrh ministerstva financí uložila SSHR do konce roku 2023 pořídit do strategických zásob státu deset milionů kusů dámských menstruačních vložek.

"Jde o novou komoditu, která bude určena jako nouzová zásoba pro případ výpadku dodávek nebo pro humanitární účely na zajištění základního hygienického standardu v krizové situaci. Díky paní ministryni (financí Aleně) Schillerové (za ANO) se podařilo najít smysluplný model obměny. Česko pomůže v boji s menstruační chudobou," řekl ve čtvrtek Švagr. Část vložek bude podle něj každý rok předána potravinovým bankám, které je poskytnou potřebným ženám. "A my zase nakoupíme do rezerv nové zásoby. Již letos bychom měli do potravinových bank poslat dva miliony vložek," dodal předseda SSHR.

Menstruační vložky budou ve státních rezervách udržovány ve skladech pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí. Plánovaný počet deset milionů by měl podle ministerstva financí v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity. "Menstruační chudoba je typické společenské tabu. To, že se o ní příliš nehovoří, bohužel neznamená, že neexistuje. Je to problém, který v České republice trápí a skličuje přibližně 70 tisíc žen," uvedla dříve Schillerová.

Navrhovaný postup podle ministerstva navazuje na současný trend patrný v řadě vyspělých zemí, jako jsou například Nový Zéland, Irsko nebo Velká Británie.