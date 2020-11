Správa železnic poptává dokumentaci pro rychlodráhu do Ostravy

Správa železnic začala hledat zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a proces EIA, tedy posouzení vlivů stavby na okolí, pro připravovanou vysokorychlostní trať mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou. Odhadovaná cena zakázky je 320 milionů korun. V pondělí o tom informovala Správa železnic. Úsek je součástí trati mezi Přerovem a Ostravou, která by mohla být hotová v roce 2030.

Zakázka přímo navazuje na první část projektu rychlodráhy, který zahrnuje část trati mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě. Hlavním cílem druhé části zakázky tak bude návrh novostavby vysokorychlostní trati od Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova. Zpracovat bude mít za úkol vypracovat dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, a to v termínu do 14 měsíců. Součástí zakázky je také příprava dokumentace pro proces EIA a zapracování požadavků úřadů a veřejnosti. Správa si v tendru ponechá také právo opce, do které zahrnula kroky potřebné k získání klasného stanovisko EIA nebo územního rozhodnutí.

Stavba zahrnuje mimo jiné například také napojení rychlodráhy na stanice Polanka nad Odrou či Ostrava-Svinova také do ostravské železnice ze Svinova do Vítkovic. Součástí jsou i návrhy pro úpravy stávající infrastruktury. Pro zajištění provozu na nové rychlotrati se počítá s návrhem speciálního střediska údržby dráhy v areálu vítkovické stanice.

Vysokorychlostní trať by v konečné podobě měla spojit Ostravu s Brnem, a to za přibližně jednu hodinu. Podle dopravců je v současnosti úsek z Přerova do Ostravy přetížen, na což doplácí zejména nákladní vlaky. Od rychlodráhy si slibují odlehčení trati od osobní dopravy.

Správa železnic v současnosti připravuje studie několika vysokorychlostních tratí. Jako pilotní úseky vybrala úseky Praha - Běchovice - Poříčany, dále Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a právě úsek Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Na seznamu pilotních úseků jsou také části rychlotrati mezi Prahou a Drážďany.