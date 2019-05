Srážka autobusu MHD s dodávkou: pět lidí utrpělo zranění

U Tlumačova na Zlínsku se v úterý po poledni srazil autobus městské hromadné dopravy, ve kterém cestovalo zhruba 30 lidí, s dodávkou. Pět lidí při nehodě utrpělo zranění. Silnice I/55 poblíž čerpací stanice Skalka je průjezdná, policisté ji však mohou při vyšetřování příčin nehody dočasně uzavřít. Řekli to policejní mluvčí Petr Jaroš a mluvčí záchranné služby Petr Olšan.

Nehoda se stala kolem 12.30 na křižovatce silnice I/55 a silnice vedoucí do otrokovické části Bahňák. Řidič dodávky po ní zůstal zaklíněný ve vozidle, odkud jej vyprošťovali hasiči. "Osobu jsme následně předali do péče záchranářů," uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Zdravotníci na místě podle Olšana ošetřili pět lidí. "Řidič dodávky utrpěl těžké zranění, jedno zranění bylo středně těžké a dvě lehčí. Zraněné jsme převezli na úrazové ambulance a urgentní příjem Baťovy nemocnice ve Zlíně," řekl Olšan. Řidič autobusu podle něj utrpěl psychický šok.

Podle mluvčího Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěcha Cekoty se nehoda týkala dvanáctimetrového autobusu Iveco Urbanway vyrobeného v roce 2017. Vozidlo jelo na lince 55. "Dodávkový automobil jedoucí od Otrokovic směrem do Tlumačova po silnici I/55 narazil do boku a zadního kola autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice od Štěrkoviště a odbočoval vlevo směrem do Otrokovic. Dechová zkouška na vliv alkoholu u řidiče autobusu byla negativní," uvedl Cekota.

Policisté okolnosti nehody vyšetřují.