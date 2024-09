Stačilo! se nedomluví s pětikoalicí, chce přepočítat hlasy v Libereckém kraji

Koalice Stačilo! vylučuje v krajích spolupráci s vládními stranami. Nechá přepočítat volby v Libereckém kraji, kde jí scházelo k zisku mandátu osm hlasů. Zástupci Stačilo! uspěli v 11 krajích a zásluhou Jaroslava Komínka (KSČM) se vrací po šesti letech do boje o místo v Senátu. Novinářům to řekla předsedkyně komunistů Kateřina Konečná.

"V tuto chvíli mohu říct, že vylučujeme spolupráci s kýmkoliv z 'pětidemolice'. Jestliže říkáme 'Fialo stačilo', tak se nemůžeme za bukem smát a domlouvat koalice s vládními stranami, protože by to bylo totálně nefér vůči našim voličům. V případě ostatních stran, které se dostaly do vedení krajů, to necháme na našich krajských týmech. Předpokládám, že jim půjde především o naplnění našeho programu, a nebudu to z centra koordinovat," řekla ČTK Konečná.

Koalice Stačilo! kandidovala ve 12 krajích a získala mandáty v 11 z nich. V Libereckém kraji, kde jí chybělo osm hlasů, nechají hlasy přepočítat. "Chceme mít jistotu, že jsme v Libereckém kraji neztratili jediné levicové mandáty, které by tam lidé mohli mít v rámci krajského zastupitelstva," uvedla Konečná.

Předsedkyni komunistů udělal radost úspěch senátorského kandidáta Komínka, který postoupil do druhého kola v obvodu Chomutov s dosavadním senátorem Přemyslem Rabasem (SEN 21). Komínek získal 23,33 procenta hlasů, druhý Rabas má 20,73 procenta hlasů.

Konečná uvedla, že si po dnešních volbách troufne říct, že koalice Stačilo! je jediným levicovým uskupením na české politické scéně. "Po volbách do Evropského parlamentu jsem mnohokrát slyšela, že to byl můj úspěch a že se to nemůže opakovat. A zatím se zástupci koalice Stačilo! jako jediné levicové vlastenecké koalice dostali do téměř všech krajů České republiky," prohlásila. V červnových volbách se do Evropském parlamentu vedle znovuzvolené europoslankyně Konečné dostal také někdejší zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál, který kandidoval jako nestraník za SD-SN na druhém místě kandidátky.