Stáhl kůži a vyvrhl vnitřnosti. Policie zadržela preparátora šelem

Policie zadržela pětatřicetiletého preparátora šelem, který navíc pracoval s řadou chráněných živočichů. Podle místních moc nevycházel ven, ale z jeho pozemku byl cítit nepříjemný zápach, který napovídal, čím se dotyčný živí. Údajně také figuroval v kauze zabíjení tygrů. O události informoval server iRozhlas.cz.

Podle policie nejdříve preparátor stáhl zvíře z kůže, vyvrhl vnitřnosti, poté vše naporcoval a několik dní vařil. Kromě šelem u něj detektivové objevili i zmražená těla chráněných druhů zvířat. Dokonce měl podle policie objednávat tygry a taktéž je dále zpracovávat.

"Věděli jsme, že preparuje zvířata, šel odtamtud smrad až sem. Třeba když jsme jeli okolo, tak tam měl i vycpaného psa venku na stole," popisuje jeden z obyvatel obce Zbyny nedaleko Doks. Podle otce preparátora však jeho syn dělal pouze svoji práci. "To je jeho povolání, je to jeho živnost. Tady to v podstatě může být na stěně, na stropě, to je úplně jedno," hájí syna Zdeněk Hrozínek.

Podle webových stránek bylo možné pořídit velkou kočkovitou šelmu za 10 až 50 tisíc. Zároveň na své stránce uvádí, že není problém zpracovat téměř každé zvíře na přání zákazníka. "O žádných problémech a stížnostech nevím, máme tam velmi dobře fungující osadní výbor ve Zbynech, takže věřím, že by se mi něco doneslo," říká starostka Doks Eva Burešová.

Zadržený preparátor se zároveň podílel na zabíjení tygrů a v jeho místě bydliště docházelo k jejich zpracování. On a další dva muži nakládali s mrtvými těly v rozporu s právními předpisy. "Šlo jak o vyvrhnutí vnitřností, stáhnutí kůže a potom naporcování. tak i o zpracování masa do výsledného produktu," potvrdil šéf vyšetřovatelů celní správy Robert Šlachta. Cílem byla výroba produktů tradiční čínské medicíny a samozřejmě následný zisk.