STAN podle Rakušana situaci ohledně Farského stáže podcenil, je to bolestná záležitost

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan přiznal, že hnutí situaci ohledně stáže Jana Farského podcenil a neodhadl, jak ovlivní politickou realitu. Záležitost je pro něj bolestná, každé hlasování ve Sněmovně by se ale podle předsedy hnutí točilo kolem Farského a kritiky opozice. Uvedl to ve čtvrtek na twitteru. Farský ve čtvrtek po půlnoci oznámil, že se vzdá svého mandátu, čelil totiž kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce.

K odchodu ze Sněmovny Farského vyzvalo ve středu na večerním jednání předsednictvo hnutí. Pro Rakušana bylo nejtěžší ze všech, které absolvoval, uvedl.

"To, že jsme v říjnu dokázali porazit ty, které jsme společným úsilím porazit chtěli, přineslo jen start změny. Při každém hlasování by zaznívaly hlasy naší opozice, že nám tu chybí J. Farský. Každé hlasování, které budou obstruovat, na což se teď připravujeme, by se točilo kolem něj," poznamenal šéf hnutí. Nelze podle něj zatěžovat politiku vládní koalice tématem, které by nemizelo a ubíralo důvěru.

"Přiznávám, že jsme celou situaci podcenili, vnímali ji chybně, neodhadli jsme, jakým způsobem ovlivní politickou realitu, ve které se pohybujeme. Naše současná pozice si žádá těžká rozhodnutí," doplnil Rakušan. STAN podle něj přichází o velkou osobnost. Doufá, že dočasně.

Farský začátkem minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl o víkendu. Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Kritizoval ho také předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle serveru HlídacíPes Farský věděl již několik měsíců před volbami, že byl na několikaměsíční stáž přijat. Farský serveru řekl, že se rozhodl jí zúčastnit až loni v prosinci.

Ve volbách Farský získal silnou podporu voličů, jako lídr kandidátky v Libereckém kraji dostal 32,7 procenta přednostních hlasů. Jeho místo ve Sněmovně by mohla zaujmout ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko (STAN), která je podle webu www.volby.cz na základě výsledku voleb první náhradnicí koalice Piráti a Starostové.