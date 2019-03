Staněk nevidí důvod k rezignaci,k níž ho vyzvali pracovníci muzea

Ministr kultury a někdejší olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD) nevidí důvod k odstoupení z funkce, ke kterému ho minulý týden vyzvalo několik desítek zaměstnanců Muzea umění v Olomouci. Řekl to novinářům při příchodu na jednání vlády. Důvodem výzvy bylo dění kolem stavby Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce, na kterou vláda nedávno uvolnila 600 milionů korun. Muzeum umění má už dlouho připravený projekt SEFO od architekta Jana Šépky, ministerstvo ale z pozice zřizovatele muzea rozhodlo o architektonické soutěži.

"Přece když chci, aby 600 milionů z kapes daňových poplatníků bylo investováno transparentně, tak to není důvod k odstoupení," řekl Staněk. "Myslím, že je to takový národní folklor. Nejsem ani první, ani poslední ministr, který je vyzýván k odstoupení. Ale vážně, myslím, že jsem první ministr, který je vyzýván k odstoupení za to, že chce téměř 600 milionů korun investovat transparentně na základě nějaké veřejné soutěže," poznamenal ministr.

Otevřený dopis zaměstnanců Muzea umění s požadavkem na Staňkovu rezignaci byl minulý týden adresován ministru kultury i premiéru Andreji Babišovi (ANO). "Ministr kultury Antonín Staněk svými kroky Muzeum umění Olomouc neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Zástupce profesních organizací, uznávané odborníky a zodpovědné zaměstnance muzea, jejichž názory se ministru Staňkovi nehodí, úmyslně uráží," stálo v otevřeném dopise. Zaměstnanci muzea obvinili Staňka z arogantního chování.

SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Nový centrální depozitář má pojmout až 200 000 uměleckých děl, nyní muzeum vlastní 90 860 sbírkových předmětů s tržní hodnotou zhruba dvě miliardy korun. Staněk ale po nástupu do funkce rozhodl, že na stavbu SEFO je třeba vypsat soutěž. Proti jeho záměru se nedávno ohradila řada odborníků, kteří Šépkův návrh podpořili. Soutěž by měla být připravena do začátku dubna.

Muzeum umění opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, řekl v pátek novinářům Miroslav Leixner, ředitel ministerského odboru interního auditu a kontroly. Vedení Muzea umění Olomouc obvinění z porušení zákona odmítlo.

"Myslím, že je to o tom, aby pan ředitel (Muzea umění Michal Soukup), který v současné době má výsledky veřejnosprávní kontroly, postupoval tak, že v čase provede opatření, která jsou mu doporučena. Myslím, že na základě těch opatření dospěje k závěru, že vypoví stávající smlouvu, a můžeme začít od začátku," řekl dnes Staněk.