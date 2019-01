Stanjura: V případě dalšího pochybení státu by měl Ťok odstoupit

Pokud se ukáže pochybení státu v souvislosti s podmínečným odstoupením stavebních firem od výstavby dálnice D11, měl by ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) odstoupit, řekl předseda poslaneckého klubu ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Podle dalších poslanců musí vláda a ministerstvo dopravy okamžitě situaci řešit. Ťok na spekulace o rezignaci reagovat nechtěl.

"Bohužel máme v tuto chvíli málo informací, abychom řekli, že skutečně došlo k pochybení na straně státu. Pokud ano, je to opravdu neodpovědné a pan ministr by měl vyvodit řádné personální důsledky, to znamená, že by měl odejít z funkce," řekl Stanjura. Podle něj ministerstvo ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nefunguje správně a problémů je více.

"To nejsou jen kalamity. Na jiném úseku na D3 zapomnělo Ředitelství silnic a dálnic zaplatit pár desítek tisíc korun za již vykoupený pozemek, musel se opakovat celý proces vyvlastnění. Na úseku D35 Ředitelství silnic a dálnic vypsalo veřejnou zakázku na špatném formuláři, celá zakázka se musela opakovat," poznamenal šéf poslanců ODS.

Podle Ťoka v minulosti problémy být nemohly, protože se nestavělo vůbec. "Od roku 2010 se nezahájila nová stavba, až v roce 2015, když jsem přišel. Mně to přijde jako kritika, které nerozumím," řekl.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska hnutí ANO nestoudně svaluje vinu za současnou situaci v dopravě na své předchůdce před dvaceti lety. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) má obavu, jestli není snaha skrze firmy "vytáhnout ze státu více peněz".

"Vnímáme to jako vážný problém a vyzýváme pana premiéra (Andreje Babiše) i pana ministra dopravy Ťoka, kteří v říjnu stáli u základního kamene, aby urgentně situaci řešili," řekl před schůzí Sněmovny místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Varoval před možným zdržením stavby dálnice i před jejím prodražením. Vláda a resort musí tuto otázku řešit také podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče.

"Pan ministr tvrdí, že do 12 let postaví 800 kilometrů dálnic. Jestli to bude postupovat tímto směrem, tak to rozhodně nestihne," poznamenala místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. SPD vnímá situaci na D11 jako chybu ministerstva dopravy a ministra Ťoka. "Dlouhodobě říkáme, že ministerstvo dopravy neřídí své organizace tak, jak by mělo," řekl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Stavební společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz. ŘSD tvrdí, že se ho Eurovia formálním odmítnutím převzít staveniště snaží dostat pod tlak. Více peněz za dostavbu D11 firmám nechce dát, pak by podle něj z jiných zakázek podmínečně odstupovaly i jiné stavební firmy. Ťok chce s firmou jednat a věří, že to není snaha zvýšit cenu nad vysoutěženou.