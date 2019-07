Staňkova volba. Už se ví, kdo povede ministerstvo kultury

Končící ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) pověřil vedením ministerstva od 1. srpna ekonomického náměstka Reného Schreiera. Bude s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) vyjednávat o rozpočtu, úřad požaduje miliardu korun navíc. Po jednání se Staňkem to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Staněk se chce problematice kultury dál věnovat jako poslanec. Ve Sněmovně bude v řadách sociální demokracie vyjednávat o předlohách, u jejichž začátku stál.

Schillerovou chce Babiš o nárocích ministerstva informovat, peníze podle něj scházejí na dofinancování evropských projektů, provoz příspěvkových organizací a na zvýšení platů. Předseda vlády zopakoval, že během vládních prázdnin nebude problematické nechat úřad bez ministra. Za nejdůležitější úkol v této době považuje jednání o rozpočtu, které zastane Schreier. Odborný náměstek Schreier (1978) přišel na ministerstvo s bývalým šéfem úřadu Danielem Hermanem (KDU-ČSL), s nímž dříve spolupracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Staněk odchází z ministerstva po ročním působení, je přesvědčen, že zanechává resort stabilizovaný. O Schreierovi řekl, že je obeznámen s chodem úřadu. "Zná priority, zná, kde nás tlačí bota," konstatoval. Dodal, že zastupující náměstek nebude loutkovým ministrem. Pověřen bude zastupováním ministra při jednání vlády, v Poslanecké sněmovně, ale nebude mít žádné kompetence člena vlády, protože je mít nemůže, řekl Staněk.

Během svého přibližně ročního angažmá na ministerstvu kultury Staněk nejprve sklízel kritiku za to, že on, respektive jeho práce není příliš viditelná. Poté, co před Velikonocemi odvolal dva ředitele příspěvkových organizací, mu odborníci i spolustraníci vytýkali zejména formu tohoto kroku. Sociální demokracie zprvu za Staňkem stála, část kulturní obce spjatá zejména s galerijní a muzejní scénou ale začala volat po jeho odvolání. Přidali se k ní i další kritici, třeba z řad nezávislých divadelníků, kterým vadil údajně nevyhovující systém podpory kultury v neziskovém sektoru.

S rozdělováním dotací a fungováním grantového systému se potýká téměř každý ministr kultury. Dotační systém nikdy neuspokojí všechny zájemce. Za spolupráci ve středu Staňkovi poděkoval ředitel Národního divadla Jan Burian. "Panu ministru Staňkovi děkujeme za spolupráci, která se opírala o předvídatelný systém řízení Národního divadla. Je škoda, že se dosud žádný ministr kultury nepropracoval k důležitým systémovým legislativním a rozpočtovým změnám," sdělil Burian ČTK. "Ministr kultury je důležitá funkce pro podporu rozvoje duchovního stavu společnosti. Doufám, že si to uvědomují všichni, kdo rozhodují o vedení ministerstva kultury," doplnil.