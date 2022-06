Staré autobusové nádraží v Pardubicích bude v provozu, dokud nebude nové

Autobusové nádraží v Pardubicích, které je v dočasném užívání na soukromých pozemcích, bude fungovat do té doby, než město postaví nové. To bude minimálně do června příštího roku. Město staví nový terminál pro regionální autobusovou dopravu blíž vlakovému nádraží, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Radnice se dohodla se společností Redstone House, která pozemky vlastní, že autobusové nádraží tam může zůstat o rok déle. "Velmi oceňuji vstřícný krok společnosti, která si uvědomuje, jaké komplikace by uzavření stávajícího autobusového nádraží v době, kdy ještě není dokončen terminál B, pro město znamenalo," řekl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Město v minulosti hledalo varianty, kde by autobusy zastavovaly, když by autobusové nádraží bylo zrušené, mělo totiž skončit podstatně dřív. Dočasná autobusová stanoviště by zhoršila dopravní situaci ve městě, dodal Kvaš.

Nynější autobusové nádraží, které je vzdálené několik set metrů od vlakového, budou moci lidé využívat minimálně ještě po dobu jednoho roku. Developer na pozemcích plánuje vlastní výstavbu, bude ji ale koordinovat tak, aby nenarušil chod autobusového nádraží, respektive jeho část bude v provozu po domluvenou dobu. "Společnost je připravena s námi jednat o dalším možném prodloužení tohoto termínu," řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Stavba terminálu B vedle hlavního vlakového nádraží začala v březnu. Pro město ji zajišťuje pražská BAK stavební společnost téměř za 129 milionů korun. Se zaplacením pomůže městu stomilionová dotace z EU. Po dokončení terminálu B budou mít cestující na jednom místě vlakovou, městskou i meziměstskou autobusovou dopravu.