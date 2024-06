Starostové navrhnou na eurokomisaře Nerudovou a Síkelu

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) navrhne vládě do funkce příštího českého eurokomisaře nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (oba STAN). Rozhodlo o tom dnes širší vedení Starostů, řekl novinářům vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan. Piráti si loni odhlasovali, že jejich kandidátem na eurokomisaře bude dosavadní europoslanec Marcel Kolaja. Rozhodovat bude vláda.

Rakušan o rozhodnutí informoval premiéra Petra Fialu (ODS), kterému podle něj dvojice kvalitních a různorodých kandidátů poskytne dostatečný prostor při vyjednávání. "Za stěžejní považujeme, aby ČR získala zajímavé, užitečné, důležité a viditelné portfolio," dodal. Starostové podle Rakušana vyhověli přání stávající šéfky komise Ursuly von der Leyenové, aby kandidáti byli dva, muž a žena.

Starostové dnes také rozhodli, že jejich dva europoslanci budou patřit do Evropské lidové strany (EPP). "Rozhodli jsme se, že tam dokážeme nejlépe prosazovat zájmy českých občanů, jde o konstituovaný a silný proevropský subjekt," řekl zvolený europoslanec Jan Farský. V neprospěch druhé alternativy, Renew Europe, podle Farského rozhodlo, že do něj patří opoziční hnutí ANO, které popírá vše, čím Renew je. "V takové frakci jsme si neuměli představit, že bychom mohli být," dodal.

Ekonomka Nerudová (45) loni v lednu kandidovala na funkci prezidentky republiky, ve volbě skončila v prvním kole třetí za později zvoleným prezidentem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Od února 2018 do ledna 2022 byla rektorkou Mendelovy univerzity, v lednu 2018 se stala předsedkyní tehdejší vládní komise pro spravedlivé důchody.

Síkela, který dnes slaví 57. narozeniny, před nástupem do vlády přes 30 let působil v bankovnictví ve střední a východní Evropě. V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem Slovenské spořitelny, později se stal členem představenstva Erste Group. Představenstvo opustil v roce 2019, poté do konce roku 2020 pro skupinu pracoval jako externí poradce.