Startuje síť 5G. Umožní vysokorychlostní internet, má však i své odpůrce

Síť 5G je pátou generací mobilních sítí, která technicky navazuje na stávající síť 4G a její standard LTE Advanced. Oproti stávající technologii umožní až desetinásobnou rychlost internetového připojení.

Výhodou sítí 5G je také vysoká kapacita a nízká doba odezvy, tzv. latence. To umožňuje jejich využití například v autonomních vozidlech nebo aplikacích umělé inteligence. Předpokládá se také uplatnění v průmyslu nebo v rámci tzv. internetu věcí, což je síť fyzických zařízení, která jsou schopna se mezi sebou propojovat a vyměňovat si data.

Nový standard 5G má umožnit zvýšení teoretické přenosové rychlosti až na 20 Gbit/s a snížení odezvy řádově na jednotky milisekund.

První zemí, která spustila komerční provoz 5G, se v dubnu 2019 stala Jižní Korea. V Evropě jako první pro komerční využití spustilo 5G v červenci 2019 Monako. Technologie 5G počátkem letošního března podle serveru techcrunch.com využívalo 24 zemí světa. Například v Německu je k síti 5G v současnosti připojeno přes 16 milionů lidí ve více než tisíci městech a do konce letošního července by mělo pokrytí 5G zasahovat polovinu populace.

Do roku 2023 má být k síti připojena více než miliarda uživatelů

Švédská společnost Ericsson předpověděla, že do konce roku 2023 bude k této síti připojena více než miliarda uživatelů, celosvětově největší pokrytí se očekává v Číně. Evropská komise již v roce 2016 zveřejnila akční plán 5G, ve kterém odhadla, že odvětví jako zdravotnictví, doprava, automobilový průmysl a energetika očekávají ekonomické výhody z této technologie do roku 2025 ve výši 113 miliard eur. Náklady na výstavbu sítě se podle odhadů z letošního března do konce roku 2020 vyšplhají na 2,7 trilionu dolarů.

Mezi přední dodavatele telekomunikačního vybavení pro sítě 5G patří mimo jiné čínský technologický gigant Huawei, který je v současnosti největším producentem chytrých telefonů na světě. Spojené státy firmu Huawei už delší dobu obviňují z krádeží technologií a špionáže pro vládu v Pekingu. Washington kvůli tomu loni v květnu společnost Huawei zařadil na černou listinu. Ministerstvo obchodu USA v současnosti připravuje nová pravidla, která americkým podnikům umožní spolupracovat s Huawei na stanovování norem pro sítě 5G. V Evropě státy účast firmy při budování sítí 5G většinou umožňují, byť za přísných podmínek.

V souvislosti se zaváděním technologie 5G se již v loňském roce ve veřejném prostoru objevovala tvrzení o negativním zdravotním účinku této sítě. Ve světě i v ČR vznikly petice proti budování 5G. Úřady také zaznamenaly vandalské nebo žhářské útoky na vysílače například v Británii, Nizozemsku, Irsku a na Kypru.

Konspirační teorie ve spojitosti se zaváděním sítí 5G

V poslední době se vyrojily spekulace o spojitosti mezi epidemií nemoci covid-19 a zaváděním sítí 5G. Konspirační teorie, které se šíří také na českém webu, sociálních sítích či v řetězových e-mailech, označila koncem května česká ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví a pro místní rozvoj za ničím nepodložené zprávy a "fake news".

V ČR se v současnosti chystá aukce kmitočtů pro sítě 5G v pásmech 700 a 3500 MHz. Podmínky aukce upravuje a realizuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten nejprve přesunul zahájení aukce kmitočtů z loňského podzimu na leden. V listopadu pak bylo zveřejněno, že ČTÚ chce přidělit frekvence pro rychlé mobilní sítě 5G vítězům aukce letos 1. července. Kmitočty plánoval regulátor přidělit v době, kdy bude kompletně vypnuté digitální pozemní televizní vysílání DVB-T, které frekvence v klíčovém pásmu 700 MHz dosud využívá. Aukce má vynést kolem osmi miliard korun a měla by začít letos na podzim.

Mobilní technologie 5G budou v ČR přednostně testovat města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň, které zvítězily v soutěži vypsané ministerstvem průmyslu a obchodu. Operátoři v nich zavedou vybrané služby chytrých sítí ještě před jejich plošným uvedením. V Bílině na bázi 5G chtějí zprovoznit městský kamerový systém a zvýšit tak bezpečnost. V Jeseníku plánují s využitím 5G streamovat prestižní sportovní závody, modernizovat Vlastivědné muzeum o interaktivní sekci a využijí ji například i k testování aplikace určené pro péči o seniory. Karlovým Varům má 5G pomoci vyvinout digitálního průvodce i rozšířit chytrou hromadnou dopravu. V Plzni budou zkoušet řízení bezpilotních letadel a Ústí nad Labem hodlá mimo jiné testovat autonomní dopravní prostředky v ulicích města.

Společnost O2 jako první český operátor spustí od 1. července v Praze a Kolíně síť 5G pro komerční využití. Během léta bude dostupná pro 15 procent obyvatel hlavního města. K 5G se budou moci připojit zákazníci například v Praze na Starém a Novém Městě, Vinohradech, v Nuslích, Dejvicích a Bubenči. Službu bude zákazníkům tarifů FREE+ a NEO nabízet za korunu měsíčně.