Stát by měl podpořit české letecké společnosti

Naprostá většina české populace považuje za správné, že státy pomáhají svým národním dopravcům, kteří se v souvislosti s koronavirovou krizí dostali do úzkých. Myslí si to devět z deseti dotázaných. Podobně smýšlejí lidé i v případě českých dopravců - ČSA a Smartwings; 85 procent z nich je toho názoru, že by stát měl zasáhnout a aerolinky podpořit. Vyplývá to z výzkumu, který k aktuálnímu tématu zpracovala agentura STEM/MARK.

"O potřebnosti podpory českých dopravců panuje mezi lidmi shoda, názory na její formu už se ale liší - napříč věkovými i vzdělanostními skupinami," uvádí Jan Tuček, ředitel STEM/MARK. Největší skupina respondentů považuje za vhodný způsob podpory kapitálový vstup státu, na druhém místě je bezúročná půjčka, následuje nenávratná dotace a státní záruka na komerční úvěr.

Dvě třetiny dotazovaných se obávají zdražení letenek či leteckých zájezdů, pokud by české společnosti zkrachovaly. Vzhledem k tomu, že leteckou přepravu používají Češi stále primárně k cestám na dovolenou (a nejčastěji v rámci zájezdu pořádaného cestovní kanceláří), pocítili by případné zdražení v rodinných rozpočtech. Následně by se tak mohlo promítnout do poklesu poptávky po zahraničních leteckých zájezdech.

Češi věří nejvíce českým a německým aerolinkám

Průzkum také ukázal, že ačkoliv jsou dnes většinou všechny aerolinky v soukromých rukou, lidé stále silně vnímají jejich národní příslušnost a podle ní k nim také přistupují. Tento národní aspekt je důležitý pro 60 procent dotázaných. Když si lidé vybírali, s kterým dopravcem by letěli, získali největší podporu čeští dopravci, následovaní německými a britskými. Na opačném konci se umístili dopravci z Etiopie, Kazachstánu a Bangladéše.

Průzkum STEM/MARK se zaměřil vedle aerolinek i na letiště. Pro dvě třetiny lidí je důležité létat z Prahy, a ne z letišť v okolních zemích. Pokud by lidé museli cestovat na letiště do okolních zemí, sedm z deseti dotázaných uvedlo, že by buď částečně, nebo zásadně museli létání omezit. "Překvapivé je, že neochotu létat odjinud či naopak tendenci omezit v tomto případě létání deklarují významně i lidé s vysokoškolským vzděláním," říká Jan Tuček, ředitel STEM/MARK.