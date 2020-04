Stát by měl přispět živnostníkům na stálé náklady, žádá opozice

Stát by měl podle předsedy poslanců opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska přispět na úhradu stálých nákladů podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením k omezení šíření koronaviru zavřít své provozovny. Řekl to v Partii televize Prima. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že sociální demokracie takový model od počátku navrhovala, je ale v pravomoci ministerstva průmyslu a obchodu.

"Sociální demokracie navrhla od počátku britský model, to znamená kupříkladu 80 procent fixních nákladů... My o tom můžeme znovu zahájit diskusi, pevně doufám, že nějakým způsobem dospějeme k řešení," řekla Maláčová.

Kalousek zdůraznil, že stát musí udělat všechno pro to, aby co nejméně podniků zkrachovalo. "Když někomu nařídím zavřít provoz, musím vzít odpovědnost za spoluúčast na fixních nákladech," uvedl. Jde například o nájemné a o pojištění. Mohlo by se podle něho jednat nejméně o 40 procent těchto nákladů. Kalousek varoval, že v opačném desítky procent z drobných podnikatelů už neotevře.

Předseda sněmovní frakce TOP 09 také kritizoval postup opětovného otevírání provozoven, které vláda často mění a nejsou podle něho úplně jasné. K plánům se mělo podle Kalouska sejít předsednictvo tripartity a snažit se o shodu. "Chceme se proto s nimi sejít jako opozice, protože jejich přehled a zpětná vazba jsou důležité," uvedl Kalousek. Maláčová uvedla, že ministerstvo práce a sociálních věcí své rozvolňovací plány se sociálními partnery konzultuje.