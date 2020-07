Stát by mohl do každého kraje koupit testovací přístroj na koronavirus

Stát by mohl do každého kraje koupit automatizovaný testovací přístroj na covid-19 od firmy Diana Biotechnologies, která zvítězila v hackathonu Hack the Crisis. Akci v době epidemie koronaviru pořádala státní agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu. Novinářům to v úterý při návštěvě firmy ve Vestci u Prahy řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Při případné druhé vlně nemoci covid-19 bude podle něj potřeba víc testovat, přístroje této firmy zvládnou až 1000 testů denně a nepotřebují dovážené chemikálie. Kraje čekají na jasnější podmínky využití.

"Rozhodli jsme se, že přístroj otestujeme ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Pokud bude fungovat, tak ho může stát koupit do každého kraje," uvedl premiér. Stát by podle něj měl mít laboratoře, které testují vzorky na nákazu koronavirem pod kontrolou. Přístroje by mohl pořídit v řádu měsíců, dodal.

Podle místopředsedy Rady Asociace krajů a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) je produkt české společnosti zajímavý, jeho využití ale zatím nejasné. Bude nutné dohodnout konkrétní podmínky využívání automatů, uvedl. "Není jasné, kdo to bude provozovat, kde to bude umístěné, kdo to bude odebírat. Automat sám dotyčného člověka nenabere. A pak taky kapacitu tisíc vzorků denně měly i laboratoře z Akademie věd a další, které se nabídly," řekl na dotaz novinářů Běhounek.

Jednou z výhod nového řešení české firmy je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) i to, že potřebná činidla pro testování sama vyrábí, a Česko tak bude v testech soběstačné. "Naše laboratoře jsou závislé na mezinárodních hráčích v oblasti chemikálií pro testování. Pokud je celosvětová poptávka, tak můžeme čekat i řádově týdny," řekl ministr po návštěvě podniku. Ve druhé vlně na podzim se může podle něj stát, že navýšení testování bude velmi potřebné. Nyní se testuje většinou mezi 1500 a 5000 vzorky denně, maximum bylo přes 9000 vzorků na začátku května. Od začátku epidemie bylo provedeno přes 598 tisíc testů.

Podle Martina Dienstbiera z vedení firmy se Diana Biotechnologies za normálního stavu zabývá vývojem nových diagnostických metod a nových léčiv. Druhý její zakladatel Václav Navrátil vysvětlil, že pro testování používají vzorky z dosud běžně používaných stěrů z nosohltanu. Do budoucna se chce firma zaměřit i na možnost samoodběrů a testování ze slin. "Metodicky to problém není, ale je potřeba to dokázat klinicky, v USA to tak funguje," řekl na dotaz novinářů.

Nová technologie

Firma má už dohodu s distributorem, získala objednávky z Polska, jedná o dodávkách na Blízký východ. Vznikla před dvěma roky při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze (ÚOCHB). Šlo o první takzvanou spin-off společnost, která v ústavu vznikla z výsledků práce vědců, jak to bývá obvyklé v zahraničí. Investoři do ní na začátku vložili zhruba 80 milionů korun.

Navrátil v ústavu coby postgraduální student vyvinul novou technologii k určování bílkovin v roztoku. Jeho postup umožňuje citlivě stanovit množství různých látek, jako jsou enzymy a proteiny, v lidské krvi, moči nebo slinách. Projekt získal v roce 2018 prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace.