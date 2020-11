Stát investuje miliardy korun na opravu železničních mostů

Stát chce v příštích deseti letech investovat do zlepšení kvality železničních mostů téměř deset miliard korun. V současnosti vyžaduje stavební zásah 319 mostů, což je 4,7 procenta z celkového počtu železničních mostů v ČR. I tak se ovšem jejich situace v posledních letech zlepšuje, na přelomu tisíciletí byl podíl těchto mostů 11 procent. V úterý o tom informovala Správa železnic. Ta pokračuje v mimořádných kontrolách mostů z předpjatého betonu, podstatné závady zatím nezjistila.

"Problematika bezpečnosti a stavu mostů v České republice nepřestává být aktuálním tématem. Žádný z 6 726 železničních mostů, které máme ve své správě, není v havarijním nebo bezpečnost provozu ohrožujícím stavu," uvedla náměstkyně generálního ředitele Správy železnic pro provozuschopnost dráhy Marcela Pernicová.

Mosty, které vyžadují stavební zásah, jsou v hodnocení technického stavu mostů označovaný stupněm tři. Před 20 lety stát evidoval 735 mostů v tomto stavu. Podle Správy železnic byl tento stav způsoben dlouhodobou nedostatečnou údržbou železniční infrastruktury včetně mostů před rokem 1990 a částečně i v devadesátých letech. Více než polovina z těchto mostů tak byla od té doby zrekonstruována.

Stav mostů se má postupně zlepšovat

Stav tuzemských železničních mostů by se ovšem měl dál zlepšovat. "Jako svou prioritu pro následující období do roku 2030 si Správa železnic stanovila dostat se pod hranici svou procent, což odpovídá 134 mostům," podotkla Pernicová k počtu mostů ve stavu tři. K tomu správa plánuje investovat v následujících deseti letech téměř deset miliard korun nad rámec běžné údržby. Některé stavby budou realizovány samostatně, jiné budou součástí rozsáhlejších stavebních akcí. Práce chce správa přizpůsobit i kapacitním možnostem, a to především při výlukách tratí. Mezi připravované stavby patří například pražský most pod Vyšehradem (s délkou 216 metrů), most v Mokropsích (170 metrů), most v Červené nad Vltavou přes vodní nádrž Orlík (272 metrů) nebo viadukt v Brně přes Křídlovickou ulici a řeku Svratku (92 metrů) na trati Břeclav - Brno.

Správa železnic zároveň pokračuje v mimořádných kontrolách mostu z předpjatého betonu. V minulosti vytipovala 63 staveb, které na kterých chtěla provést podrobnou diagnostiku a statické posouzení. Dosud správa prověřila 34 mostů, podstatné závady nezjistila. Žádný z těchto mostů tak nepotřebuje stavební zásah nebo omezení provozu. Pozornost se na tyto mosty, u kterých se do betonové konstrukce obvykle vkládají ocelová lana k zajištění pevnosti betonu v tahu, upřela především v roce 2018, kdy se v italském Janově zřítil dálniční most. Při neštěstí zemřelo 43 lidí. Ve stejném roce se zřítila i Trojská lávka v Praze, zraněni byli čtyři lidé.

Správa každoročně provádí na železničních mostech údržby a rekonstrukce za 700 až 800 milionů korun. Mezi nedávno opravné stavby patří například most přes vodní nádrž Hracholusky, most Zahrádky na trati Lovosice-Česká Lípa nebo Negrelliho viadukt v Praze.