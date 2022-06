Stát nedokáže podle hradeckého hejtmana zajistit požadovaný stav železnic

Státní organizace Správa železnic nedokáže podle královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka (ODS) zajistit takový stav infrastruktury, aby spoje jezdily spolehlivě, nebo i rychleji a častěji. Červíček to prohlásil v úterý na veletrhu Rail Business Days. Kritizoval také snížení peněz na opravy a údržbu tratí, což podle něj velmi negativně ovlivňuje pravidelnost dopravy a ochotu cestujících železnici využívat.

Správa železnic letos avizovala, že některé investiční akce odkládá na příští rok a že na některé opravy nemá peníze. "Jenže jak chceme přesvědčit cestující, když nejsme schopni zajistit sjízdnost na některých tratích? Potřebujeme infrastrukturu modernizovanou, a ne abychom jezdili po kolejích, které neumožňují uskutečnit poptávku objednavatelů. Kdybychom zvýšili kapacitu, bude i vyšší poptávka," řekl Červíček.

V Královéhradeckém kraji je velká část tratí jednokolejných a podle hejtmana Červíčka by na mnohých byly potřeba nové výhybny, aby se dala zvýšit cestovní rychlost i kapacita tratí, aby mohly vlaky jezdit v kratších intervalech. "Máme v kraji zpracovanou strategii rozvoje železniční infrastruktury. Je prodiskutovaná se Správou železnic, ale nejsme si jisti, že bude naplněna. Přitom při objednávce dopravy na deset let potřebujeme jistotu. Jak se máme domlouvat s dopravcem, když nevíme, jestli budeme jezdit elektricky, nebo na naftu," řekl. Nyní má kraj smlouvu s Českými drahami do roku 2031, ale už připravuje nové výběrové řízení, které chce vypsat za čtyři roky.

Podle Červíčka je nutné, aby Správa železnic společně s kraji revidovala budoucí projekty pro dalších pět až deset let, aby bylo jasné, s čím lze počítat, a s čím nikoliv. A i když se chystají stavby vysokorychlostních tratí, je potřeba podle hejtmana investovat i do konvenčních tratí.

Správa železnic by se podle něj měla také aktivně se samosprávami zapojit do stavby dostatečně velkých parkovišť u nádraží, která jsou nejvytíženější. Lidé by tak podle Červíčka měli další důvod využívat veřejnou dopravu.