Stát podpoří ovocnáře zasažené jarními mrazy: mohou žádat o kompenzace ve výši půl miliardy korun

Ovocnáři mohou ode dneška žádat o podporu za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Pěstitelé ovoce obdrží celkem téměř půl miliardy korun, výši sazby pro jednotlivé ovocné druhy zveřejní Státní zemědělský intervenční fond do 30. listopadu. Peníze se budou vyplácet od prosince, ovocnáři by je měli dostat nejpozději do konce ledna příštího roku.

Peníze dostanou ovocnáři, kteří po mrazech evidují minimálně 50 procent škod, a kterým ztráty příjmů ohrozily hospodářskou životaschopnost. Mělo by se jednat zhruba o 600 podniků a zemědělců. Kolik jich dosáhne na plnou výši podpory, bude zřejmé podle počtu žádostí. Při vyplácení podpory stát zvýhodní pěstitele se sjednaným pojištěním, ostatním bude kompenzace zkrácena o polovinu.

Podpora se vztahuje na jabloně, hrušně, meruňky, třešně, višně, švestky s výjimkou myrobalánu, broskvoně, rybíz černý, červený a bílý, maliníky a ostružiníky, jahodníky, angrešty, borůvky a ořešáky královské. Žádost lze podávat přes Portál farmáře do 31. října.

Zemědělský fond, který spravuje evropské zemědělské podpory, rozdělí mezi ovocnáře 15 milionů eur (zhruba 378 milionů korun) z unijního rozpočtu a 100 milionů korun, které přidá Česko, přičemž polovinu poskytne ze svých zdrojů ministerstvo zemědělství a dalších 50 milionů půjde ze státního rozpočtu. Část z peněz fond vyplatí také na zmírnění dopadů letošních jarních mrazů v lesních školkách.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve zdůraznil, že podpora nepokryje úplnou výši škod, kterou ovocnáři utrpěli. Podle něj je to příspěvek pro to, aby pěstitelé ekonomicky přežili a nebyli nuceni přistupovat ke kácení sadů. Zdůraznil také, že podpora je předjednaná s Ovocnářskou unií. Její předseda Martin Ludvík už dříve řekl ČTK, že kompenzace za škody by mohla změnit rozhodnutí některých ovocnářů zmenšovat plochu sadů.

Sklizeň jablek v České republice letos kvůli silným jarním mrazům meziročně klesne o 76 procent na 23.886 tun. Celková sklizeň ovoce v ČR měla letos meziročně klesnout o 72 procent asi na 33.767 tun. Proti průměru sklizní posledních pěti let ve výši 138.963 tun by měl pokles činit 76 procent. Ovocnáři již dříve škody z mrazů odhadli zhruba na 1,3 miliardy korun.