Stát se musí omluvit za prezidentovy výroky o Peroutkovi

Stát se musí prostřednictvím ministerstva financí omluvit za to, že prezident Miloš Zeman opakovaně označil novináře Ferdinanda Peroutku za autora článku "Hitler je gentleman". Ve čtvrtek o tom rozhodl pražský městský soud, jenž tak částečně vyhověl odvolání žurnalistovy vnučky Terezie Kaslové. Verdikt je pravomocný, Kaslová se však obrátí ještě na Nejvyšší soud. Trvá totiž na omluvě za všechny prezidentovy výroky včetně těch, které odvolací senát označil za hodnotící soudy.

"Nemáme pochyb o tom, že stát nese odpovědnost za prezidenta. Není možné připustit, aby stát bez jakékoliv nápravy zasahoval do osobnostních práv kohokoliv, pokud je takový zásah neoprávněný. Cesta k nápravě musí být i tehdy, pokud se takového výroku dopustí prezident republiky. Neexistuje, aby něco takového bylo mimo zákon, nad zákonem," prohlásil předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Spor se týká Zemanova projevu, který zazněl v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident tam uvedl, že Peroutka zveřejnil zmíněný článek v časopisu Přítomnost. Později na tiskové konferenci řekl, že zmíněný článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje a výrok o Peroutkově autorství byl podle soudu nepravdivý.

"Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv pana Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit," konstatoval Novosad.

Ministerstvo tak musí Kaslové zaslat omluvný dopis a omluvu musí zveřejnit také na svém webu.

Na hodnocení má každý nárok

Zeman článek "Hitler je gentleman" uvedl jako příklad "fascinace intelektuálů zrůdným učením". Zároveň Peroutkovi připsal citát "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky", jehož skutečným autorem je Jan Stránský. Soud k tomu uvedl, že na hodnotící soudy má každý nárok v rámci svobody slova. Veřejné osoby včetně Peroutky podle něj musí snést širší kritiku.

Kaslová původně žalovala prezidentskou kancelář a justice jí právo na omluvu částečně přiznala. Tehdy o věci rovněž rozhodoval Novosadův senát a vynesl stejné rozhodnutí jako ve čtvrtek. Po zásahu Nejvyššího soudu však žena musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí.

Obvodní soud pro Prahu 1 pak loni tuto žalobu zamítl, podle něj projev hlavy státu nemůže být nesprávným úředním postupem, za který nese odpovědnost stát. "Zkoumání a bazírování soudu prvního stupně, jaké konkrétní normy prezident porušil, je naprosto zbytečné, nemístné, neodpovídá soudní praxi a právní doktríně," podotkl k tomu Novosad.

Odvolací soud zároveň stanovil, že žádná ze stran sporu, a tedy ani prezident Zeman jako jeho vedlejší účastník, nemá nárok na náhradu soudních nákladů. Zeman tak neuspěl s odvoláním, v němž napadl to, že mu obvodní soud přiznal jen deset procent z požadovaných nákladů na právní zastoupení.

Kaslová novinářům řekla, že s verdiktem příliš spokojená není. "Je to jenom část, i proto se dovoláme. Doufám stále v to, že pravda zvítězí. Samozřejmě jsem trochu naštvaná, ale jak ten čas běží, a já si zvykám na mnohem horší situaci, jak se přistupuje k pravdě, tak ta naštvanost už je taková rozložená, ale ty pocity jsou stejné," dodala.