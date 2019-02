Stát zaspal. Kůrovec může způsobit půlbilionové škody

Škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Na tiskové konferenci to oznámili signatáři tzv. Lesnické výzvy, pod kterou se podepsali vlastníci nebo správci 75 procent plochy českých lesů a více než 60 procent vlastníků dřevozpracovatelských kapacit. Zhruba polovinu lesů v ČR vlastní stát, přes Lesnicko-dřevařskou komoru je pod výzvou podepsaný i státní podnik Lesy ČR.

Lesníci dále uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek, lesy pak nepůjdou uchovat, varují. Kromě toho požadují změny legislativy a chtějí vyhlášení krizového stavu. Vyjádření ministerstva zemědělství ČTK shání.

Vlastníci upozornili, že podporu po státu požadují poprvé od revoluce v roce 1989. Kvůli klimatické změně a horkému počasí loňského roku se vývoj kůrovce podle nich zkrátil o dva až tři týdny, a dřevo tak není možné stihnout zpracovat. Jenom v letošním roce odhadl think tank Czech forest, že škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou dosáhnou 30 miliard korun, což je o polovinu více než loni.

O tom, že bude letos kůrovcová kalamita pokračovat, hovořil minulý týden ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Těžba napadeného dřeva se proti loňsku podle něj nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách.

Zákaz vstupu

Stát podle odborníků a vlastníků lesa zaspal, zákony jsou psané na normální situace. Navíc stát podle nich neřeší přemnoženou vysokou zvěř, která ničí mladé porosty a zalesňování je pak těžší.

Zvednout příspěvky pro pomoc vlastníkům lesů doporučil už sněmovní petiční výbor. Stát by podle něj měl přispět alespoň třemi miliardami korun. V letošním rozpočtu je na příspěvky na hospodaření v lesích 1,15 miliardy korun, proti loňsku dvojnásobek.

Vlastníci lesa tvrdí, že nemají peníze na obnovu lesa, protože je získávají z tržeb za dříví. Kalamitní situace ale ceny smrkového dříví snížila na zlomek původních hodnot. Lesníci varují, že v ČR budou hrozit nakonec zákazy vstupu do lesa, protože se neodváží do poškozených porostů pouštět veřejnost, která by se tam mohla zranit.

Ekologická organizace Hnutí Duha upozornila, že ve výzvě nejsou uvedeny pravé příčiny současné krize lesů, za které nemůže změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.